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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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İZAYDAŞ ailesi yılın son mesaisinde bir araya geldi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 12:06
İZAYDAŞ ailesi yılın son mesaisinde bir araya geldi
İZAYDAŞ ailesi yılın son mesaisinde bir araya geldi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İZAYDAŞ, yılın son mesaisinde 2016 yılını değerlendirdi ve 2017'nin hedeflerini belirledi.
İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, yılsonu değerlendirme toplantısında çalışanlarla bir araya geldi. 2016 yılını değerlendirerek 2017 yılında planlanan çalışmaları anlatan Genel Müdür Saraç, tüm çalışanların yeni yılını kutladı, başarılı, barış ve huzur dolu bir yıl temennisinde bulundu.
İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, yıllık değerlendirme toplantısında, bu tür sonlar ve yeni başlangıçların, bize muhasebe yapma fırsatı verdiğini belirtti. Saraç, "Kendimizle hesaplaşmalı, gelecek döneme hazırlanmalı, eksiklerimizi tamamlamak için planlar yapmalıyız. Geçirdiğimiz her gün için ileride pişmanlık duymamak adına her konuda elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" dedi.
Genel Müdür Muhammet Saraç, İZAYDAŞ'ın 2016 yılında genel olarak başarılı bir performans sergilediğini kaydederek bir yılın özetini rakamlarla anlattı. Saraç yaptığı konuşmada, "Bir yıl boyunca yakma tesisimizde rekor düzeyde 35 bin ton tehlikeli atığı bertaraf ettik. Buna karşılık enerji üretimi 16 milyon 750 bin kilovat olarak gerçekleşti. Bunun 5 milyon 600 bin kilovat kısmının satışını gerçekleştirdik. Kuruluşumuzdan bu yana toplamda 400 bin tondan fazla atığı yakarak, bundan daha fazla atığı da depolayarak bertaraf ettik. Böylece 1 milyon tona yakın tehlikeli atık sadece İZAYDAŞ tarafından kontrol altına alınmış oldu" diye konuştu.
Genel Müdür Saraç, sözlerine şöyle devam etti; "Toplamda 224 milyon kilovat enerji üretip şebekeye 88 milyon kilovat sattık. Solaklar çöp gazı tesisimiz bu yıl 34 milyon kilovat enerji üretirken Dilovası çöp gazı tesisimiz ise 8 milyon 800 bin kilovat enerji üretti. Bu üretimler için 180 bin ton karbon kredisine de hak kazandık ve uluslararası prestiji olan düşük karbon kahramanı ödülü aldık. Hidroelektrik santrali tesisimiz de 8 milyon 800 bin kilovat enerji üretti. Böylece HES ile birlikte yaklaşık 69 milyon kilovat enerji üretmiş olduk, bunun 57 milyon kilovat kısmı satıldı. Böylece yaklaşık 100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinin evsel elektrik ihtiyacına denk gelecek şekilde enerji üretimine katkı sağladık. Öte yandan Körfez'e giren 3bin 110 gemiye fiilen hizmet verdik."
"İnşallah 2017 yılı iyi yönleri ile 2016 yılını hepimize çabucak unutturur. Gerek ülkemizde yaşanan alçakça darbe girişimi, gerek hain terör eylemleri ve gerekse çevre ülkelerdeki karışıklıklar bizi de elbette etkiledi. Yeni yılın başta bizler olmak üzere; şehrimize ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Şimdiye kadar verdiğiniz emek ve yaptığınız çalışmalar için de her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim."
Toplantının sonunda Genel Müdür Saraç, şirket yöneticileri ve çalışanlar, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
(GY-Y)

31.12.2016 12:09:54 TSI
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