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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya 2016 yılını böyle geçirdi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 13:53
Antalya 2016 yılını böyle geçirdi
Antalya 2016 yılını böyle geçirdi
- Rus kriziyle tehlike yaşayan Antalya'nın can simidi EXPO 2016 oldu

(Fotoğraflı)

Suat Metin
ANTALYA (İHA)- Türkiye ve dünyanın önemli turizm ve tarım bölgelerinde olan Antalya, 2016 yılını turizm ve tarım yönünden kötü geçirdi.
2015 Kasım ayında düşürülen Rus uçağının ardından sebze ve meyvelere gelen Rus ambargosu ve başarısız darbe girişimi en çok Antalya'yı olumsuz yönde etkiledi. 2016 yılında yaşanan Rus krizi ve darbe girişimi, turizm ve tarım alanında Antalya'yı zora soktu. Türkiye'de ilk defa açılan EXPO 2016 ise batmakta olan Antalya'nın can simidi oldu.
Antalya'da 2016 yılında yaşanan önemli olaylar ise şöyle oldu:

Rus ambargosu Antalya hallerini sessizliğe bürüdü
2015 Kasım ayında düşürülen savaş uçağının ardından sebze ve meyvelere gelen Rusya ambargosu sonrası Antalya halleri sessizliğe büründü.

18 Ocak 2016 Antalya'yı hortum vurdu 8 yaralı
Antalya'nın Demre ve Aksu ilçelerinde 18 Ocak Pazartesi günü meydana gelen hortum, hayatı durma noktasına getirdi. İki ilçede bin dönüm ekili alan zarar gördü, seralar kullanılamaz hale geldi, 8 kişi'de hortumdan sıçrayan cam parçalarından dolayı yaralandı.

27 Mart 2016 AESOB Başkanı Hayatını kaybetti
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (AESOB) Başkanı Abdullah Sevimçok hayatını kaybetti. Vefatının ardından boşalan başkanlık koltuğuna Başkan Vekili Adlıhan Dere geçti.

22 Nisan 2016 Türkiye'nin ilk EXPO'su açıldı
Teması "Çiçek ve çocuk", sloganı "Gelecek nesiller için yeşil bir dünya" olan ve bin 121 dönümlük alanda 1.8 milyarlık yatırım bedeli ile tamamlanan Türkiye'nin ilk Botanik EXPO'su , EXPO 2016 Antalya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı resmi törenle açıldı.

21 Mayıs 2016 Rusya Krizine Rağmen 2 Milyon Dallık Çiçek Festivali
2016 yılında 12'ncisi düzenlenen çiçek festivali Rusya krizine rağmen karnaval havasında başladı. 2 milyon dal çiçeğin kullanıldığı festivalde kent merkezi renk renk çiçeklerde süslendi, kortej geçişi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

24 Haziran 2016 Cuma
Kumluca İlçesi'nde 24 Haziran'da çıkan ve tatil cennetleri Adrasan'a ile Olimpos'a kadar sıçrayan yangın 3 günde kontrol altına alınabildi. Yangında 150 hektar alan küle dönerken, binlerce hayvan da telef oldu. Onlarca yangında kullanılamaz hale geldi.

15 Temmuz gecesi Antalya'da askeri kışlaya iş makineli önlem
İstanbul ve Ankara'daki askeri kalkışmaya karşı, Antalya'da Topçular Askeri Kışlasının önü iş makineleri ve polis ekipleri tarafından kapatıldı. Antalya'da tepkiler sabah saatlerine kadar sürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bir grup askerin 15 Temmuz Cuma gecesi, İstanbul ve Ankara'da başlatmaya çalıştığı darbe girişimine Antalya halkı ilk günden meydanlara inerek tepkisini gösterdi. Antalya ve tüm ilçelerindeki vatandaşlar demokrasi için sokaklara döküldü. Meydanlarda toplanan binlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla meydanı doldurup demokrasi için nöbet tuttu.

16 Temmuz Türel'den darbeyle ilgili ilk açıklama
15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, darbe karşıtı bir açıklamaya yaptı. Menderes Türel, "Büyük Türk milleti milli iradeye, demokrasiye sahip çıkmıştır. Antalya demokrasinin kalesidir. Antalya, bugün de demokrasinin kalesidir, yarın da demokrasinin kalesi olacaktır" dedi.

16 Temmuz Antalya Jandarma Alay Komutanı gözaltına alındı
Darbe girişiminin hemen ardından başlayan tedbir çalışmalarında, Antalya Jandarma Alay Komutanı Ahmet Yurdagül gözaltına alındı. Yurdagül, elleri kelepçeli olarak muayeneye götürüldü.

24 Ağustos Askeri araca saldırı düzenlendi: 2 asker yaralı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Topçam mevki yakınında askeri aracın geçişi sırasında yol kenarında patlama meydana geldi. Patlamada 2 asker yaralandı.

03 Eylül Antalya'da tur teknesi battı: 79 kişi kurtarıldı 2 kişi ölü
Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nın 2 mil açığında fırtına nedeniyle tur teknesi battı. Batan tekneden 79 kişi kurtarılırken, kayıp olan 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

26 Eylül Antalya'nın turizmde 2016 yılı kaybı 5,5 milyon turist
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Rus krizi ve darbe girişiminin turizme yansıyan olumsuz etkilerinden bahsetti. Çetin "Yıl sonuna kadar turist kaybımız 5,5 milyona yaklaşır" dedi.

06 Ekim Antalya Adliyesi'nde canlı bomba alarmı
Antalya Adliyesi'ne yurt dışından bomba ihbarında bulunuldu. Polis ekipleri ihbar üzerine adliyeyi tamamen boşalttı. Çevrede geniş güvenlik önlem alınırken mahkumların adliyeye gelişi de iptal edildi.

14 Ekim Antalya'da balıkçı barınağına roket atıldı
Antalya- Kemer Karayolu üzerindeki balıkçı barınağında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre dağlık alandan 2 roket atıldı ve hedef tankerdi.

22 Ekim Şahika Encümen şehitler için Şehitler Köprüsü'nün iki kat derinine daldı
Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış gerçekleştiren Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Şahika Encümen, şehitler için dalarak 2 dakika 44 saniye ile bir dünya rekoru daha kırdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün iki katı yüksekliğinde 110 metreye dalan Şahika, dalıştan çıkarken bir an bayılma tehlikesi de yaşadı.

25 Ekim ATSO otoparkında patlama
Kepez'deki ATSO otoparkında bir araçta patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 10 kişi yaralandı, otoparktaki araçlarda ve binanın arka kısmında ise hasar meydana geldi.

20 Kasım Antalya'da toptancı halinde çiftçi eylemi
Antalya'da sebze meyve fiyatlarını protesto eden çiftçiler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde eylem başlattı. Hale ürün getiren araçları içeri sokmamak için hal girişini kapatmaya çalışan üreticiler, içeri giren sebze meyve yüklü araçları da yuhaladı. Olay yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis üreticilerin kapattığı giriş kapısında koridor açarak araçların içeri girişini sağladı.

12 Aralık Antalya kışa meydan okudu
Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava hüküm sürerken, Antalya'da uzun süre yazdan kalma aylar yaşandı. Vatandaşlar ve turistler Ekim, Kasım, Aralık aylarında denizin ve güneşin tadını çıkardı.

22 Aralık Antalya'da şaşırtan kar
Antalya'nın Burdur yolu girişinde kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta olan Kepezüstü bölgesinde yağan kar vatandaşları şaşırttı. Güne karla uyanan Antalyalılar araçlarından inip kartopu oynadı.

29 Aralık 20 ton altın 'alçı' çıktı
Antalya'nın Kemer ilçesinde 20 ton altın bulunduğu iddiası bir anda gündeme bomba gibi düştü. Yapılan araştırmalarda ise 20 ton külçe altının yaldız boyayla imal edilmiş alçı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

30 Aralık Antalya'da FETÖ'den tutuklu sayısı bin 204'e ulaştı
Antalya'da 15 Temmuz darbe girişimin ardından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 bin 517 kişi hakkında adli işlem yapılırken, bin 204 kişi tutuklandı.
(SM-SÇ-Y)

31.12.2016 13:57:02 TSI
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;(Suriye'deki ateşkes) Bizim amacımız burada rol çalmak değil. Bugüne kadarki anlaşmalar başarısız olduğu için biz kendi inisiyatifimizi ön plana çıkararak, inisiyatif kullanarak adımlar attık. Suriye'nin geleceği için herkesin katkı sağlaması lazım ama sadece aile fotoğrafında olmak için, yer almak için buralara katılmak, bana göre gereksiz. Herkesin somut katkılar sağlaması gerekiyor. Somut katkı sağlayacak herkesi işin içine dahil etmek istiyoruz.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "(SURİYE'DEKİ ATEŞKES) BİZİM AMACIMIZ BURADA ROL ÇALMAK DEĞİL. BUGÜNE KADARKİ ANLAŞMALAR BAŞARISIZ OLDUĞU İÇİN BİZ KENDİ İNİSİYATİFİMİZİ ÖN PLANA ÇIKARARAK, İNİSİYATİF KULLANARAK ADIMLAR ATTIK. SURİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN HERKESİN KATKI SAĞLAMASI LAZIM AMA SADECE AİLE FOTOĞRAFINDA OLMAK İÇİN, YER ALMAK İÇİN BURALARA KATILMAK, BANA GÖRE GEREKSİZ. HERKESİN SOMUT KATKILAR SAĞLAMASI GEREKİYOR. SOMUT KATKI SAĞLAYACAK HERKESİ İŞİN İÇİNE DAHİL ETMEK İSTİYORUZ."

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;(Suriye'deki ateşkes) Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı olması kadar bunun tamamlayıcı adımı olan siyasi sürecin de başarılı olması gerekiyor. Rejimin heyetiyle muhalif grupların heyetlerini Astana'da bir araya getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Putin telefonda prensip olarak anlaşmıştı. Biz de Lavrov ile bunun koordinasyonunu yapıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Putin'in bizlere olan talimatlarıyla. Bununla ilgili de mutabakat imzalandı fakat mutabakatın imzalanması yetmez, hayata geçirmemiz gerekiyor.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "(SURİYE'DEKİ ATEŞKES) BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE ATEŞKESİN KALICI OLMASI KADAR BUNUN TAMAMLAYICI ADIMI OLAN SİYASİ SÜRECİN DE BAŞARILI OLMASI GEREKİYOR. REJİMİN HEYETİYLE MUHALİF GRUPLARIN HEYETLERİNİ ASTANA'DA BİR ARAYA GETİRMEK İÇİN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN İLE PUTİN TELEFONDA PRENSİP OLARAK ANLAŞMIŞTI. BİZ DE LAVROV İLE BUNUN KOORDİNASYONUNU YAPIYORUZ, SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN VE PUTİN'İN BİZLERE OLAN TALİMATLARIYLA. BUNUNLA İLGİLİ DE MUTABAKAT İMZALANDI FAKAT MUTABAKATIN İMZALANMASI YETMEZ, HAYATA GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Ateşkesin Suriye geneline yayılması için dün mutabakata varıldı. Biz bu mutabakatın garantörüyüz. Suriye'deki muhalif grupların imzaladığı 2 belgenin garantörü Türkiye ve Rusya. Rejimin imzaladığı belgenin garantörü ise Rusya. İran'ın da Moskova'da söz verdiği ve ortak metne katıldığı gibi özellikle Hizbullah, Şii gruplar ve rejim üzerinde nüfuzunu olumlu yönde kullanması gerekiyor.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "ATEŞKESİN SURİYE GENELİNE YAYILMASI İÇİN DÜN MUTABAKATA VARILDI. BİZ BU MUTABAKATIN GARANTÖRÜYÜZ. SURİYE'DEKİ MUHALİF GRUPLARIN İMZALADIĞI 2 BELGENİN GARANTÖRÜ TÜRKİYE VE RUSYA. REJİMİN İMZALADIĞI BELGENİN GARANTÖRÜ İSE RUSYA. İRAN'IN DA MOSKOVA'DA SÖZ VERDİĞİ VE ORTAK METNE KATILDIĞI GİBİ ÖZELLİKLE HİZBULLAH, Şİİ GRUPLAR VE REJİM ÜZERİNDE NÜFUZUNU OLUMLU YÖNDE KULLANMASI GEREKİYOR."
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