Antalya 2016 yılını böyle geçirdi

- Rus kriziyle tehlike yaşayan Antalya'nın can simidi EXPO 2016 oldu



Suat Metin

ANTALYA (İHA)- Türkiye ve dünyanın önemli turizm ve tarım bölgelerinde olan Antalya, 2016 yılını turizm ve tarım yönünden kötü geçirdi.

2015 Kasım ayında düşürülen Rus uçağının ardından sebze ve meyvelere gelen Rus ambargosu ve başarısız darbe girişimi en çok Antalya'yı olumsuz yönde etkiledi. 2016 yılında yaşanan Rus krizi ve darbe girişimi, turizm ve tarım alanında Antalya'yı zora soktu. Türkiye'de ilk defa açılan EXPO 2016 ise batmakta olan Antalya'nın can simidi oldu.

Antalya'da 2016 yılında yaşanan önemli olaylar ise şöyle oldu:



Rus ambargosu Antalya hallerini sessizliğe bürüdü

2015 Kasım ayında düşürülen savaş uçağının ardından sebze ve meyvelere gelen Rusya ambargosu sonrası Antalya halleri sessizliğe büründü.



18 Ocak 2016 Antalya'yı hortum vurdu 8 yaralı

Antalya'nın Demre ve Aksu ilçelerinde 18 Ocak Pazartesi günü meydana gelen hortum, hayatı durma noktasına getirdi. İki ilçede bin dönüm ekili alan zarar gördü, seralar kullanılamaz hale geldi, 8 kişi'de hortumdan sıçrayan cam parçalarından dolayı yaralandı.



27 Mart 2016 AESOB Başkanı Hayatını kaybetti

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (AESOB) Başkanı Abdullah Sevimçok hayatını kaybetti. Vefatının ardından boşalan başkanlık koltuğuna Başkan Vekili Adlıhan Dere geçti.



22 Nisan 2016 Türkiye'nin ilk EXPO'su açıldı

Teması "Çiçek ve çocuk", sloganı "Gelecek nesiller için yeşil bir dünya" olan ve bin 121 dönümlük alanda 1.8 milyarlık yatırım bedeli ile tamamlanan Türkiye'nin ilk Botanik EXPO'su , EXPO 2016 Antalya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı resmi törenle açıldı.



21 Mayıs 2016 Rusya Krizine Rağmen 2 Milyon Dallık Çiçek Festivali

2016 yılında 12'ncisi düzenlenen çiçek festivali Rusya krizine rağmen karnaval havasında başladı. 2 milyon dal çiçeğin kullanıldığı festivalde kent merkezi renk renk çiçeklerde süslendi, kortej geçişi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.



24 Haziran 2016 Cuma

Kumluca İlçesi'nde 24 Haziran'da çıkan ve tatil cennetleri Adrasan'a ile Olimpos'a kadar sıçrayan yangın 3 günde kontrol altına alınabildi. Yangında 150 hektar alan küle dönerken, binlerce hayvan da telef oldu. Onlarca yangında kullanılamaz hale geldi.



15 Temmuz gecesi Antalya'da askeri kışlaya iş makineli önlem

İstanbul ve Ankara'daki askeri kalkışmaya karşı, Antalya'da Topçular Askeri Kışlasının önü iş makineleri ve polis ekipleri tarafından kapatıldı. Antalya'da tepkiler sabah saatlerine kadar sürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bir grup askerin 15 Temmuz Cuma gecesi, İstanbul ve Ankara'da başlatmaya çalıştığı darbe girişimine Antalya halkı ilk günden meydanlara inerek tepkisini gösterdi. Antalya ve tüm ilçelerindeki vatandaşlar demokrasi için sokaklara döküldü. Meydanlarda toplanan binlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla meydanı doldurup demokrasi için nöbet tuttu.



16 Temmuz Türel'den darbeyle ilgili ilk açıklama

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, darbe karşıtı bir açıklamaya yaptı. Menderes Türel, "Büyük Türk milleti milli iradeye, demokrasiye sahip çıkmıştır. Antalya demokrasinin kalesidir. Antalya, bugün de demokrasinin kalesidir, yarın da demokrasinin kalesi olacaktır" dedi.



16 Temmuz Antalya Jandarma Alay Komutanı gözaltına alındı

Darbe girişiminin hemen ardından başlayan tedbir çalışmalarında, Antalya Jandarma Alay Komutanı Ahmet Yurdagül gözaltına alındı. Yurdagül, elleri kelepçeli olarak muayeneye götürüldü.



24 Ağustos Askeri araca saldırı düzenlendi: 2 asker yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Topçam mevki yakınında askeri aracın geçişi sırasında yol kenarında patlama meydana geldi. Patlamada 2 asker yaralandı.



03 Eylül Antalya'da tur teknesi battı: 79 kişi kurtarıldı 2 kişi ölü

Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nın 2 mil açığında fırtına nedeniyle tur teknesi battı. Batan tekneden 79 kişi kurtarılırken, kayıp olan 2 kişinin cansız bedeni bulundu.



26 Eylül Antalya'nın turizmde 2016 yılı kaybı 5,5 milyon turist

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Rus krizi ve darbe girişiminin turizme yansıyan olumsuz etkilerinden bahsetti. Çetin "Yıl sonuna kadar turist kaybımız 5,5 milyona yaklaşır" dedi.



06 Ekim Antalya Adliyesi'nde canlı bomba alarmı

Antalya Adliyesi'ne yurt dışından bomba ihbarında bulunuldu. Polis ekipleri ihbar üzerine adliyeyi tamamen boşalttı. Çevrede geniş güvenlik önlem alınırken mahkumların adliyeye gelişi de iptal edildi.



14 Ekim Antalya'da balıkçı barınağına roket atıldı

Antalya- Kemer Karayolu üzerindeki balıkçı barınağında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre dağlık alandan 2 roket atıldı ve hedef tankerdi.



22 Ekim Şahika Encümen şehitler için Şehitler Köprüsü'nün iki kat derinine daldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış gerçekleştiren Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Şahika Encümen, şehitler için dalarak 2 dakika 44 saniye ile bir dünya rekoru daha kırdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün iki katı yüksekliğinde 110 metreye dalan Şahika, dalıştan çıkarken bir an bayılma tehlikesi de yaşadı.



25 Ekim ATSO otoparkında patlama

Kepez'deki ATSO otoparkında bir araçta patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 10 kişi yaralandı, otoparktaki araçlarda ve binanın arka kısmında ise hasar meydana geldi.



20 Kasım Antalya'da toptancı halinde çiftçi eylemi

Antalya'da sebze meyve fiyatlarını protesto eden çiftçiler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde eylem başlattı. Hale ürün getiren araçları içeri sokmamak için hal girişini kapatmaya çalışan üreticiler, içeri giren sebze meyve yüklü araçları da yuhaladı. Olay yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis üreticilerin kapattığı giriş kapısında koridor açarak araçların içeri girişini sağladı.



12 Aralık Antalya kışa meydan okudu

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava hüküm sürerken, Antalya'da uzun süre yazdan kalma aylar yaşandı. Vatandaşlar ve turistler Ekim, Kasım, Aralık aylarında denizin ve güneşin tadını çıkardı.



22 Aralık Antalya'da şaşırtan kar

Antalya'nın Burdur yolu girişinde kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta olan Kepezüstü bölgesinde yağan kar vatandaşları şaşırttı. Güne karla uyanan Antalyalılar araçlarından inip kartopu oynadı.



29 Aralık 20 ton altın 'alçı' çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 20 ton altın bulunduğu iddiası bir anda gündeme bomba gibi düştü. Yapılan araştırmalarda ise 20 ton külçe altının yaldız boyayla imal edilmiş alçı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



30 Aralık Antalya'da FETÖ'den tutuklu sayısı bin 204'e ulaştı

Antalya'da 15 Temmuz darbe girişimin ardından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 bin 517 kişi hakkında adli işlem yapılırken, bin 204 kişi tutuklandı.

31.12.2016 13:57:02 TSI

