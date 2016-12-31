YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı'dan yeni yıl mesajı

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı'dan yeni yıl mesajı



(Fotoğraflı)



Erkan Çapraz

HAKKARİ (İHA) - Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kaşıkçı yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kuşkusuz yeni bir yıl, beklentiler ve hedefler yönünden, bireyler, toplumlar ve ülkeler için farklı anlamlarla yüklüdür. ilçemizde her alanda vatandaşlarımızın isteklerini karşılayabilmek için tüm imkanların seferber edilmesi önemlidir. Çalışmalarımızda, hemşehrilerimizle birlikte başarılara imza atabilmek için yeni yılın bize umut olmasını diliyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşlik duygularımızın daha da arttığı bu günlerde gözlerimizin daima barışa, doğruluğa, kardeşliğe bakması, yüreğimizin sevgi, saygı ve hoşgörüyle atması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Yüksekovalı hemşehrilerimin, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli mesai arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarının yeni yılını en iyi dileklerimle kutlar, 2017 yılının devletimize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini, sorunlarımızın çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım."

(EÇ-ŞAK-Y)



31.12.2016 15:13:26 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER