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Devrekliler Halep için yardım çadırı kurdu



(Fotoğraflı)



ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde belediye öncülüğünde Halep için yardım çadırı kuruldu.

Belediye öncülüğünde, tüm siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşları, sendika ve derneklerin işbirliği ile Halep'e yardım amaçlı kurulan çadıra Devrekli vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Cumhuriyet alanında yaklaşık bir hafta önce kurulan ve üniversite öğrencileri organizasyonu gerçekleştirilen yardım çadırına vatandaşlar giyimden, gıdaya, bebek bezlerinden, mamalara kadar her türlü yardımda bulunmak için adeta seferber oluyorlar. Yaklaşık 15 gün açık kalacak olan yardım çadırında toplanan malzemeler diğer ilçelerden temin edilenlerle birlikte Zonguldak il merkezinde bir araya getirilip İHH aracılığı ile Halep'e ulaştırılacak.

(FE-BB)



31.12.2016 15:34:25 TSI

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