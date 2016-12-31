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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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AK Parti Canik İlçe Danışma Toplantısı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:40
AK Parti Canik İlçe Danışma Toplantısı
AK Parti Canik İlçe Danışma Toplantısı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - AK Parti Canik İlçe Danışma Toplantısı, geniş bir katılımla gerçekleşti.
Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Altuncu, AK Parti Canik İlçe Başkanı Başkanı Ercan Eler, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Korucu, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Asma, parti üyeleri ve mahalle temsilcileri katıldı.

"2017 önemli"
Toplantıda konuşan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, yeni Anayasa sürecine dikkat çekti. Geride kalan 2016 yılının Türkiye açısından zor ve sıkıntılı geçtiğini ifade eden Başkan Genç, "Zor bir yılı geride bıraktık. Türkiye'miz bir yandan FETÖ, bir yandan PKK, bir yandan da dünya ile savaşıyor. 3. dünya savaşlarını yaşıyoruz. Ancak önümüzde önemli bir süreç bizi bekliyor. İnşallah 2017 yılında Türkiye yeni Anayasa ile yeni bir döneme girecek. Nisan ayının başları gibi olması öngörülen yeni Anayasa referandumuna hazırlıklı olmalıyız" dedi.

"Herkes milli düşünmek zorunda"
Parlamenter sistemin Türkiye'de miadını doldurduğunu belirten Genç, "Yeni Türkiye'nin inşası sürecinde yeni Anayasa'ya ve onunla birlikte hayata geçirilecek başkanlık sistemine ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Bu mesele millidir, bu mesele yerlidir. Yeni Anayasa meselesi, milletin meselesidir, gelecek meselesidir. Bu topraklarda yaşayan herkes milli ve yerli düşünmek, olaylara böyle bakmak zorundadır. Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızı iyi anlamalı ve söylemlerini iyi okumalıyız" diye konuştu.

"2017'nin ilk çeyreği içerisinde referandum olacak"
Konuşmasına şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şifa dilerek başlayan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Türkiye'nin bir yandan terörle mücadele ederken, diğer yandan büyümesini sürdürdüğüne dikkat çekerek, Yeni Anayasa'nın öneminden bahsetti. Köktaş, "2016 yılı Türkiye'de birçok acı olayları birlikte yaşadığımız bir yıl oldu. Ancak ülke olarak bunları geride bıraktık. İnanıyorum ki 2017 yılı ülkemiz ve milletimiz için çok daha iyi olacak. Yeni Anayasa ile birlikte yepyeni bir döneme gireceğiz. Yeni Anayasa ve başkanlık sistemi ile birlikte yönetimde çift başlılık ortadan kalkacaktır. Anayasa Komisyonu'ndan geçerek Meclis Genel Kuruluna gelen yeni Anayasa paketini önümüzdeki hafta içinde görüşmelere başlayacağız. Bir aksilik olmazsa inşallah 2017 yılının ilk çeyreği içerisinde referandum ile milletimizin takdirine sunacağız" dedi.

"Çok daha iyi olacak"
AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler de Türkiye'nin kahraman güvenlik güçleriyle terörle mücadele çok iyi sonuçlar aldığını ifade ederek, önümüzdeki dönemin çok daha iyi olacağını belirtti. Eler, AK Parti Canik İlçe Teşkilatı olarak yeni Anayasa referandumuna şimdiden hazır olduklarını da söyledi. İlçe Kadın Kolları ve İlçe Gençlik Kollarının da faaliyetlerini sunumla anlattığı toplantıda, parti üyeleri ve mahalle temsilcilerinin görüş, fikir ve önerileri dinlendi.
(SAM-SLH-Y)

31.12.2016 16:43:34 TSI
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