YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Seyitgazi'de kar manzaraları

Seyitgazi'de kar manzaraları



(Fotoğraflı)



Selçuk Manaz

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kar, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Seyitgazi ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaşırken, kar yağışı zaman zaman vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oluyor. Seyitgazi Belediyesi tarafından başlatılan karla mücadele ile vatandaşların olumsuzluktan etkilenmesi en aza indirildi. Bazı vatandaşlar da evlerinin önünü kendisi temizledi. Kar yağışından memnun olduklarını ifade eden Kümbet Mahallesi Muhtarı Hasan Yanık, ''40 santimetreyi bulan kar köyümüze, mahallemize bolluk, bereket getirdi. Şartlar zor ama Seyitgazi Belediyesi kapanan yollarımızı açtı. Bir sıkıntımız yok. Başkanımız Hasan Kalın'a teşekkür ediyorum" dedi.

Nevzattin Tepe adlı vatandaş, "Yaylada koyunların var. Kar yağışından memnunuz" diye konuştu.

Seyitgazi Belediyesi Kırka sorumlusu Hasan Doğru ise, "Çörez Yaylası, Kırka Mahallesi'nden daha yüksek olduğu için çok fazla kar var. Seyitgazi Belediyesi olarak burada hayvancıkla uğraşan çiftçilerimizin yanındayız. Onların daha iyi yaşamaları için elimizden geleni yapmaktayız'' dedi.

(İHA-Y)



01.01.2017 12:17:22 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER