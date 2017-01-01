01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Derelere korkuluklar yapılıyor

01 Ocak 2017 Pazar, 12:52
Derelere korkuluklar yapılıyor
Derelere korkuluklar yapılıyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Vatandaşların can güvenliği için bütün birimleri ile çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, başlamış olduğu ilk etap dere korkuluk ve panel çit işleri kapsamında 12 kilometre montaj işi gerçekleştirerek kısa sürede önemli bir işe daha imza attı.
MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalıların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla MASKİ tipi korkuluk ve panel çit döşeme çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ediyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ilk etapta Yunusemre, Saruhanlı, Salihli, Alaşehir, Akhisar ve Turgutlu ilçelerinde çalışmalarını noktaladı. İlçelerde bulunan muhtelif derelerde Eylül ayından bu güne kadar yapılan işlerde toplam 9 kilometre panel çit, 3 kilometre de MASKİ tipi profil korkuluk döşendi. Çalışmalarla dere kenarlarının vatandaşlar için korkulu rüya olmaktan çıkmasının yanı sıra mahallelere görsel açıdan güzellik de katıldı.

Korkuluk çalışmaları devam ediyor
2016 yılı bakım onarım ihalesi kapsamında ıslahı devam eden derelerde 10 kilometre korkuluk imalatı daha yapılacak. Bu sayede, toplam korkuluk miktarı 22 kilometreyi bulmuş olacak. Çalışmalar ile birlikte dere ve kanalların etrafında yaşayan ya da günlük hayatlarında bu güzergahları kullanan Manisalı vatandaşların gönül rahatlığıyla hareket etmeleri sağlanacak.

"Çalışmalarımız sonuçlandıkça mutluluğumuz büyüyor"
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisalılar için daha güvenli bir şehir yapılanması yaratmak için çalıştıklarını söyleyerek, idare olarak yaptıkları dere korkuluk çalışmalarının öneminden bahsetti. Genel Müdür Coşkun, "İlimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hemşehrilerimize iyi ki Manisa'da yaşıyorum dedirtebilmek için. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün bu görevi bize tevdi ettiğinde, hemşehrilerime hizmet etme noktasında yaşadığım mutluluk, çalışmalarımız sonuçlandıkça daha da büyüyor. Yüreğimiz bu il için atarken, idare olarak tüm birimlerimizle vatandaşlarımızın menfaatlerini gözeterek çalışıyoruz. Bu noktadan hareketle Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'mıza bağlı ekiplerimiz kısa bir süre içerisinde 12 kilometre korkuluk ve panel çit işini tamamladı. Bu sayede artık vatandaşlarımız gönül rahatlığı içerisinde aileleri ile birlikte dere kenarlarında dolaşabiliyor" dedi.
(SC-Y)

01.01.2017 12:55:45 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gördes'in mahalleleri yenileniyor
YEREL

GÖRDES'İN MAHALLELERİ YENİLENİYOR
Çalışmaları soğuk hava da durduramadı
YEREL

ÇALIŞMALARI SOĞUK HAVA DA DURDURAMADI
MAGİAD Başkanı Geriter Başbakan Yıldırım'la görüştü
YEREL

MAGİAD BAŞKANI GERİTER BAŞBAKAN YILDIRIM'LA GÖRÜŞTÜ
Vatandaş mağdur olmasın diye gece gündüz çalışıyorlar
YEREL

VATANDAŞ MAĞDUR OLMASIN DİYE GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR
AK Gençler, yeni yıla polislerle girdi
YEREL

AK GENÇLER, YENİ YILA POLİSLERLE GİRDİ
Manisa'da yılın son bebeği
YEREL

MANİSA'DA YILIN SON BEBEĞİ
Başkan Akyol'dan El-bab gazisine ziyaret
YEREL

BAŞKAN AKYOL'DAN EL-BAB GAZİSİNE ZİYARET
Başkan Çelik'ten El Bab Gazisi'ne ziyaret
YEREL

BAŞKAN ÇELİK'TEN EL BAB GAZİSİ'NE ZİYARET
Katı Atık Bertaraf Tesisi yükseliyor
YEREL

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ YÜKSELİYOR
Akhisarlı 350 sürücüye J plaka
YEREL

AKHİSARLI 350 SÜRÜCÜYE J PLAKA
Büyükşehir 2016'da engelleri aştı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR 2016'DA ENGELLERİ AŞTI
Sarıgöl'de üzüm bağları karla kaplandı
YEREL

SARIGÖL'DE ÜZÜM BAĞLARI KARLA KAPLANDI
AK Parti, Halep yardımlarını Kızılay´a teslim etti
YEREL

AK PARTİ, HALEP YARDIMLARINI KIZILAY´A TESLİM ETTİ
Başkan Kayda, temizlik işçilerinin yeni yılını kutladı
YEREL

BAŞKAN KAYDA, TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN YENİ YILINI KUTLADI
Çocuk evlerinde kalan çocuklara yeni yıl programı
YEREL

ÇOCUK EVLERİNDE KALAN ÇOCUKLARA YENİ YIL PROGRAMI
Spil Dağı Milli Parkı'na yılbaşı ilgisi
YEREL

SPİL DAĞI MİLLİ PARKI'NA YILBAŞI İLGİSİ
Başkan Kayda, 2016 yılında 4 bin vatandaşı dinledi
YEREL

BAŞKAN KAYDA, 2016 YILINDA 4 BİN VATANDAŞI DİNLEDİ
Başkan Kayda'dan şehit ailelerine ziyaret
YEREL

BAŞKAN KAYDA'DAN ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET
AK Partili Mersinli'den yeni yıl mesajı
YEREL

AK PARTİLİ MERSİNLİ'DEN YENİ YIL MESAJI
Kaymakam Çelenkoğlu'dan Başkan Kayda'ya ziyaret
YEREL

KAYMAKAM ÇELENKOĞLU'DAN BAŞKAN KAYDA'YA ZİYARET
Genç çiftçilere 80 küçükbaş hayvan verildi
YEREL

GENÇ ÇİFTÇİLERE 80 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VERİLDİ
Kupayı Başkan Kayda'ya götürdüler
YEREL

KUPAYI BAŞKAN KAYDA'YA GÖTÜRDÜLER