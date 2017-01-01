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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Mahalleler arası ulaşım daha kolay olacak

01 Ocak 2017 Pazar, 16:23
Mahalleler arası ulaşım daha kolay olacak
Mahalleler arası ulaşım daha kolay olacak

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi ilçesi Kazıklı, Eskin ve Mollaahmetler mahallelerini Yenice Mahallesine bağlayan yolda iyileştirme ve temel çalışması yapacak. Mevcut yolu yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürü Fevzi Demir, "Birçok mahalleyi birbirine bağlayan yolda iyileştirme çalışması yapılacak. Ulaşımı kolaylaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Yol bakımları ve asfalt çalışmaları ile Selendi'de kötü yol bırakmamak için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçede Kazıklı, Eskin ve Mollahmetler mahallelerini Yenice Mahallesine bağlayan yolda iyileştirme ve temel çalışması yapacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürü Fevzi Demir, mevcut yolun kötü durumda olduğunu ve birçok mahalleyi birbirine bağlayan bir yol olduğunu belirtti. Demir'e Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç ve yetkililer de eşlik etti. Yenice Mahallesi Muhtarı Muammer Yenilmez'den de bilgiler alan Yol Şube Müdürü Fevzi Demir, "Mevcut yol ara yol dediğimiz bir yol birçok mahalleyi Yenice Mahallesine bağlıyor. Ulaşım bu yoldan kısalmış oluyor, ancak yol kötü durumda, burada incelemelerde bulunduk. İyileştirme ve temel çalışması yapıldıktan sonra mevsim şartları iyileştiğinde de asfalt çalışması yapılacak" diye konuştu.
Selendi ilçesi Yenice Mahallesi Muhtarı Muammer Yenilmez ise Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından çok memnun olduklarını belirtti. Yenilmez, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'a vermiş oldukları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Havanoğlu Mahallesini Yenice Mahallemize bağlayan yolda Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün söz verdiği Eşemenler Mahallesi ile Yenice mahallesini birbirine bağlayan yolda menfez çalışmaları da başlayacak. Yenice Mahallesi, Büyükşehir Belediyesinden alabileceği hizmetleri almıştır. İki başkanımıza da çok teşekkür ederim. Emeği geçen tüm personelden Allah razı olsun." diye konuştu.
(SC-Y)

01.01.2017 16:26:52 TSI
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