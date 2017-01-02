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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Engelli çocukları sevindiren hediye

02 Ocak 2017 Pazartesi, 09:26
Engelli çocukları sevindiren hediye
Engelli çocukları sevindiren hediye

(Fotoğraflı)

Kamil Akyol
MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik projelerine kapsamında yeni yılda Demirci ilçesindeki iki engelli çocuğu sevindirdi.
Demirci ilçesinde çok sayıda engelliye akülü ve manuel engelli aracı dağıtan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni yılda da ilçedeki iki engelli gencin yüzünü güldürdü.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Kazım Aysan, "Büyükşehir Belediyemiz dezavantajlı grupların topluma kazandırılması ve entegrasyonu için birçok proje üretiliyor. Bu çalışmalar kurslardan üretime kadar devam ediyor. Okullarına devam eden yürüme engelli Ahmet Burak Uyumaz ile Dilek Yanar'a yeni yıl sürprizi yapmak istedik. Yeni yılda ailelerimizi evlerinde ziyaret ederek Cengiz Ergün Başkanımızın gönderdiği akülü engelli araçlarını teslim ettik. Onların yüzlerindeki gülüş ve mutluluk bizlere yetti. Ahmet Burak ve Dilek, Cengiz Başkanımıza teşekkür ederek selamlarını iletti." dedi.
Engelli tüm vatandaşların topluma kazandırılmasına büyük önem verdiklerini söyleyen Aysan, "Onların evlerinde kapalı kalmasına gönlümüz asla razı olmaz. Hepimiz bir engelli adayıyız." diye konuştu.
(KA-SC)

02.01.2017 09:30:22 TSI
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