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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kar ve aşırı soğuklar, sebze fiyatlarını yükseltti

02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:20
Kar ve aşırı soğuklar, sebze fiyatlarını yükseltti
Kar ve aşırı soğuklar, sebze fiyatlarını yükseltti

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesini de etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, pazardaki özellikle sebze fiyatlarının yükselmesine neden oldu.
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, Hisarcık semt pazarında kış şartları nedeniyle sebze fiyatlarında bir önceki haftaya göre yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artışlar gözlendi.
Pazar esnafından Osman Özkaya, en çok fiyat artışının yüzde yüz ile patlıcan, salatalık ve havuçta yaşandığını söyledi.
Özkaya, "Bir önceki hafta 3 TL. olan salatalık bu hafta 6 TL'ye, 4 TL. olan patlıcan 8 TL'ye, 1 TL. olan havuç ise 2 TL'ye yükseldi. 1,5 TL. olan mandalina ve turp ise 2 TL'ye yükseldi. Fiyatı artmayan tek ürün ise 3,5 TL. ile yerli muz" dedi.(MA-EFE)

02.01.2017 12:23:26 TSI
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