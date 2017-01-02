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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Bulanık'ta kimlikler değişiyor

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:18
Bulanık'ta kimlikler değişiyor
Bulanık'ta kimlikler değişiyor

Galip Kılınç
MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık İlçe Nüfus Müdürü İrfan Şanci, 1 ocak 2017 tarihinden itibaren yeni kimlik kartlarının dağıtımının başladığını söyledi.
Konu hakkında açıklamada bulunan Nüfus Müdürü İrfan Şanci, yeni kimliklere sahip olabilmek için yapılması gerekenleri anlatarak, "Kartların dağıtımı randevu sistemiyle yapılacak. Başvurunuz için doğrudan müdürlüğümüze gidebileceğiniz gibi, zaman kaybına sebebiyet vermemek için ALO 199'dan vatandaşlarımız randevu alarak da gidebilirsiniz. İnternet üzerinde de randevu alabiliyorlar. İşlem yoğunluğu yüksek olmayan ilçe nüfus müdürlüklerinde randevulu başvuru uygulaması yapılmıyor. Başvuru için nüfus cüzdanı veya tanıtıcı kimlik belgesi ve 15 yaşından büyükler için son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf istiyoruz. Kimlik kartı bedeli olarak kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ve değiştirme nedeniyle 16 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 lira talep ediliyoruz. Kimlik kartları, başvuru sırasında belirtilen adrese PTT kargo ile teslim edilecek. Başvuru sırasında kapalı bir zarf içerisinde verilen kimlik, doğrulama amacıyla kullanılacak olan PIN şifresi, kimlik kartı teslim aldıktan sonra nüfus müdürlüklerinde bulunan kiosklardan değiştirilebilecek. Sahip olduğu fiziksel, görsel ve elektronik yüksek güvenlik özellikleri sayesinde taklit edilebilmesi neredeyse yok olan kimlik kartı sayesinde vatandaşların kimlik sahteciliğinden kaynaklı hak kaybı ve suistimallerden korunması sağlanacak. 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olacak kimlik kartlarının yıl sonuna kadar tüm ilçeye yaygınlaştırılması ve tüm vatandaşlarımıza dağıtmayı hedefliyoruz. Yeni kimlik alan vatandaşlarımızın hem parmak ve avuç içi izlerini alıyoruz" dedi.
(GK-ŞAK-Y)

02.01.2017 13:20:29 TSI
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