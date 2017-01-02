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'Halep'e Yol Açın' kampanyası uzatıldı



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, "Halep'e Yol Açın" yardım kampanyasının 13 Ocak 2017'ye kadar uzatıldığını söyledi.

Bingöl Belediyesi, Memur-Sen Bingöl Şubesi ve Bingöl İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından başlatılan "Halep'e Yol Açın" yardım kampanyasına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Bingöl Belediyesi Başkanı Yücel Barakazi, 5 Ocak'ta son bulan kampanya süresinin, daha geniş kitlelere ulaşması ve daha geniş bir katılım sağlanması amacıyla 13 Ocak'a kadar uzatıldığını söyledi. Barakazi, "Belediyelerimiz ve STK'lar bu kampanya için bir takım yardımlarda bulundu. Bundan sonraki süreçte de gelecek yardımları da birleştirip, ortak bir yardımı savaş mağdurlarına göndermeyi planlıyoruz" dedi.

Bingöl Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanyaya Genç ilçesinden destek verdiklerini belirten Genç Belediye Başkanı Genç Belediye Başkanı Hadi Topraktan, "İlin başlattığı kampanyayı hem desteklemek, hem beslemek hem de kampanyanın sadece il düzeyinde değil, ilçelere de sirayet etmesi için bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu birlikteliğimiz, daim olur ve böyle birliktelikler ses getirir. İl belediye başkanımızın öncülüğündeki kampanyayı sürekli kılma adına bir arada olmamız son derece fayda sağlayacaktır. Suriye'deki sıkıntılar hepimizce malum, ama bizler dayanışma içerisinde olarak, birliktelik sağlayarak böyle kampanyalarla onlara destek olmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Bingöl İHH Başkanı Muhittin Gili, 2016 yılında İHH olarak başlattıkları kampanyalarla 8 tır malzeme gönderdiklerini anımsatarak, "Bu kampanyayla da belediye başkanlarımız ve diğer sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle daha da güçlü hale geleceğiz. Ben inanıyorum ki Bingöl'den daha fazla yardım tırları çıkacak ve birliktelik açısından da çok daha iyi olur. Bundan sonraki süreçte de birlikte çalışmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Bingöl'e bu kampanyayı yaymayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kampanya çerçevesinde tüm paydaşların canla başla çalıştığını ifade eden Memur-Sen Başkanı Mücahit Çelik, şunları kaydetti:

"Şuan yaraları sarma zamanı, Ensar olma zamanı. İnşallah hiçbir ülke sahip çıkmasa bile, biz ümmetin birer fertleri olarak bu değeri kendimize şiar edinmiş insanlar olarak elimizden geldiği kadar genel merkezimiz ve Bingöl'deki STK'larla beraber ilk günden beri bir çalışma içerisindeyiz. Ayni ve nakdi yardımlar söz konusu. Diyanet İşleri Başkanlığının da bu işi ciddi manada sahiplenmesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Bingöl'de de sağlanan imkânlarla beraber birlikte hareket edeceğiz inşallah. Hiç zaman kaybetmeden tüm imkanlarımızı seferber ederek, oradaki kardeşlerimizin yaralarını sarmaya gayret edeceğiz."

Toplantıda konuşan Eğitim-Bir Başkanı Yunus Kava ise, "Bingöl Belediyesi, ilçe belediyelerimiz, Memur-Sen ve İHH, kardeşlerimize Ensar olmak amacıyla en üst manada kampanya başlattılar. İnşallah buradan yükselttiğimiz bu sesle kampanyanın Bingöl'de daha büyük bir karşılık bulacak ve kardeşlerimize Ensar olmanın gereğini yerine getirme adına İnşallah Bingöllü hemşerilerimiz her zamanki yine en üst seviyede duyarlılık gösterecektir. Bingöl'den yine Türkiye'ye örnek olabilecek düzeyde büyük bir yardımla bu Müslüman kardeşlerimize yardımcı olacağız" dedi.

(YA-MP-Y)



02.01.2017 13:32:35 TSI

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