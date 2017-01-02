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Samsun'da yeni çipli kimlik kartlarının dağıtımına başlandı



(Fotoğraflı)



Gökhan İçkilli

SAMSUN (İHA) - Samsun'da TC Kimlik Kartı için müracaatlar bugün başladı.

Geçen aylarda bazı pilot bölgelerde dağıtımına başlanan yeni kimlik kartlarının bugün itibariyle tüm yurtta olduğu gibi Samsun'da da dağıtımına başlandı. Vatandaşların sıra beklememesi için internet üzerinden e-kimlik randevu ve Alo 199 Nüfus Çağrı merkezinden randevu alınması gerekiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "2017 yılı başından itibaren Türkiye genelinde TC Kimlik Kartı başvuru ve dağıtımına başlandı. Önümüzdeki 3-4 yıllık süreç içerisinde kimlik kartlarının tüm vatandaşlarımıza dağıtılması planlanmaktadır. İlk defa kimlik kartı başvurusunda, nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı ve basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılacaktır. Kimlik kartı başvuru randevusu yerleşim yeri adresine bakılmaksızın her il ve ilçeden alınabilecektir. Vatandaşların başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi belirlemesi halinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilecektir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soy bağı bulunması şartı aranmayacaktır" denildi.



15 yaşını tamamlayanlar

15 yaşını tamamlayanların biyometrik verisi alınacağından dolayı kişilerin şahsen başvuru yapması gerektiği belirtilen açıklamada, "15 yaşını tamamlayan kişilere kimlik kartı düzenlemesinde talep belgesine ve imza formuna imzaları alınacak ve kimlik kartları kendilerine teslim edilebilecektir. Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem sol içi alınacak. 15 yaşını tamamlamış olan kişiler başvurularını şahsen yapabilecek. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının kullanım ömrü ise 10 yıl olacak. 2017 yılı kimlik kartı bedeli, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için de 32 TL olacak. Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartı üzerindeki şifreler iptal edilecektir" bilgilerine yer verildi.



Samsun'da yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin kimliği değişecek

Samsun'da yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin kimlik kartının değişeceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Samsun'da nüfusu 50 binin üstünde olan ilçeler randevulu sistem ile kimlik kartları değiştirilebilecek. Bu ilçelerimiz ise 321 bin nüfusa sahip İlkadım, 179 bin nüfusa sahip Atakum, 142 bin nüfusa sahip Bafra, 135 bin nüfusa sahip Çarşamba, 102 bin nüfusa sahip Vezirköprü, 91 bin nüfusa sahip Canik ve 74 bin nüfusa sahip Terme ilçeleridir."

(GKH-SLH-Y)



02.01.2017 17:20:03 TSI

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