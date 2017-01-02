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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bilecik'te İl Encümen ve OSB toplantısı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:50
Bilecik'te İl Encümen ve OSB toplantısı
Bilecik'te İl Encümen ve OSB toplantısı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Encümen ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısı yapıldı.
Bilecik Valisi Süleyman Elban başkanlığında gerçekleşen, İl Encümen toplantısında, 2017 yılında yapılacak encümen toplantıların gün ve saatinin belirlenmesi, araç alımı ile diğer gündem maddeleri görüşüldü. Ayrıca, Vali Elban başkanlığında Vali Yardımcısı ve Pazaryeri Kaymakam Vekili Halil İbrahim Acır, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler ile il genel meclisi üyelerinin katılımıyla, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) müteşebbis heyet toplantısı gerçekleştirildi.
(CKT-CY-Y)

02.01.2017 17:53:39 TSI
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