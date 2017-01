YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sincan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Sincan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Sincan Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yem ve yiyecek bulmakta zorlanan yabani ve sokak hayvanları için ulaşabilecekleri noktalara beslenme alanları oluşturdu.

Sincan Belediyesi hayvanlara şefkat elini uzattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kentin beyaz örtüyle kaplanması hayvanları da olumsuz etkiledi. Belediye, özellikle kuşlar ve açık arazide yem-yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için şehrin birçok noktasında beslenme alanları oluşturdu. Daha önceden birçok hayvanı sahiplendiren ve bakımını yapan Sincan Belediyesi, hayvanseverlerin beğenisini ve desteğini aldı.

Sincan'da yaşayan her canlı için çalıştıklarını ifade eden Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, vatandaşları da hayvanlar için sağduyuya davet etti. Dondurucu havanın ve kar yağışının etkili olduğu bu günlerde hayvanları besleme adına harekete geçtiklerini dile getiren Tuna, "Biz Sincan'da yaşayan her canlıyı önemsiyoruz. Şu an besinleri kar altında kalan canlılar, arayış içinde. Mazlum olarak gördüğümüz bu canlılara 'yaratılanı sevelim yaratandan ötürü' anlayışıyla yaklaşıyoruz. Kış boyunca bu besin desteklerimizi yoğunlaştırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

(AS-MK-Y)



03.01.2017 09:48:09 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER