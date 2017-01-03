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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Trakya Birlik'ten Lüleburgaz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'ne ziyaret

03 Ocak 2017 Salı, 09:52
Trakya Birlik'ten Lüleburgaz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'ne ziyaret
Trakya Birlik'ten Lüleburgaz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'ne ziyaret

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen ve yönetim kurulu üyeleri, Lüleburgaz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'ni ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarete, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Kahraman, Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Akgün, Emre Yılmaz, Remzi Kobak ve Hüseyin Kocabıyık katıldı.
S.S. 261 Sayılı Lüleburgaz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Rahim Kurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 2016 Yılının değerlendirildiği zeyarette, 2017 yılında yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
(KA-MEF-Y)

03.01.2017 09:56:59 TSI
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