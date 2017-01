YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Silifke'de Sosyal Market'ten 2 bin 720 kişi faydalandı

Silifke'de Sosyal Market'ten 2 bin 720 kişi faydalandı



(Fotoğraflı)



Murat Şengi

MERSİN (İHA) - Silifke Belediyesi tarafından 2016 yılının Ocak ayı içerisinde hizmete açılan Sosyal Market'ten bir yıl içerisinde toplam 2 bin 720 kişi faydalandı.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, ihtiyaç fazlası, kullanılmış fakat kullanılabilir nitelikteki veya kullanılmamış ayakkabı, çocuk kıyafetleri, gelinlikler ve her yaştan kesime hitap eden giyim eşyalarını sosyal markete kabul ettiklerini belirterek,

"Burada her vatandaşımızın gönül zenginliği yatıyor. İş adamlarımız, esnafımız ve vatandaşlarımızın her kesimi bizlere destek veriyor. Halkımızın böyle kalıcı ve anlamlı bir hizmete destek vermeleri heyecanımıza güç verdi. Silifke sosyal barışı en iyi yaşayan, kardeşliği, dostluğu en iyi sergileyen, ortak yaşama kültürünü en iyi benimsemiş, bütünlük içinde yaşama kültürünü en iyi ortaya koyan kentlerden bir tanesi. Bu özelliklerimiz bize gurur veriyor. Bu marketimizde para geçmiyor. Hayırsever vatandaşlarımızın iyiliği ve cömertliği geçiyor. Dili, dini, cinsiyeti, kimliği ve kişiliği ne olursa olsun her vatandaşımız bizim için değerlidir. Yaptığımız bütün hizmetlerimiz onlar içindir" dedi.

Ayakkabı, gelinlik, çocuk kıyafetleri ve birçok ürün reyonundan oluşan marketten aynı zamanda ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen ailelere buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, çekyat, halı, soba, battaniye, masa, sandalye, gıda kolisi gibi yardımlarda yapılıyor.

Geçen yıl Saray Mahallesi Belediye Pasajı'nda kurulan Sosyal Market, artık belediye hizmet binası zemin katında hizmet veriyor.

(MŞN-Y)



03.01.2017 10:18:40 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER