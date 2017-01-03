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Burdur'da planlı elektrik kesintisi



BURDUR (İHA)- Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez ve Bucak ilçesinde 05 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve Mahalleler şu şekilde:

Merkez: 09.00-17.00 Emek Mahallesi Ergenekon Caddesi 22050, 22019, 22029 ve 22040 Sokakları

Bucak: 10.00-14.00 Yetmiş Evler, Onaç, Barbaros, Mehmet Akif, Fatih, Konak ve Sanayi Mahalleleri ile Yeni Mahalle 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 1211,1212, 1222,1223,1224, 1225, 1227, 1281 Sokakları, Fatih, Aşağı, 23 Nisan ve 19 Mayıs Caddeleri ve Süleyman Demirel Bulvarı

(SM-SÇ-Y)



03.01.2017 10:23:22 TSI

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