Gölbaşı ilçesinde kar yağışı devam ediyor
(Fotoğraflı)
Kürşat Aktaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.
Son bir haftadır etkili olan sağanak yağmurun ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Gündüz saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde ilçe merkezinde etkisini göstermeye başladı. Yağan kardan dolayı ilçe merkezinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar kar yağışının olmasından dolayı yaz aylarında su sıkıntısı çekilmeyeceklerini geçmiş yılların aksine bu yıl kuraklık olmayacağı için kar yağışına sevindiklerini belirttiler.
(KA-BRN-Y)
03.01.2017 11:13:00 TSI
NNNN