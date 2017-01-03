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İl Genel Meclisi'nde gerginlik yaşandı

- SYDV Mütevelli Heyetleri seçimlerinde muhalefetin önerdiği isimler kabul edildi

- AK Partililer MHP'li üyeleri "Devlet Bahçeli'ye hakaret eden adamları bir bir seçtiniz" diye suçladı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Genel Meclisi Ocak ayı ikinci birleşimi gerçekleştirilirken, toplantıda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetlerinin seçimlerinde gerginlik yaşandı.

Bilecik İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'na gerçekleştirilen İl Genel Meclisi Ocak ayı ikinci birleşimde ilk gündem maddesi olarak 2017 yılında SYDV Mütevelli Heyetinde görev yapacak 18 hayırsever vatandaşların isimlerinin belirlenmesi görüşüldü. Bu gündem maddesi il genelinden iktidar ve muhalefet gruplarının önerdiği isimlerin oylaması, 20 üyesi olan İl Genel Meclisinde 10 muhalefet, 10'da iktidarın oylarıyla eşitlendi. Oyu 2 sayılan Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Oğuz Sertler'in oyunu iktidara karşı kullanması ile muhalefetin önerdiğin isimler SYDV Mütevelli Heyetine oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu karara göre hayırsever vatandaşlar olarak il merkezinden Hasan Şafak ve Mehmet Cansız, Bozüyük ilçesinden Nermin Nalbantoğlu, Mestan Mercan, Osmaneli ilçesinden Orhan Dinç, Murat Özer, Söğüt ilçesinden Ali Islah, Ali Özkan, Pazaryeri ilçesinde Zekiye Kulaklı, İbrahim Öztosun, Gölpazarı ilçesinden Nizamettin Akkaya, Abdullah Günker, Yenipazar ilçesinden Yüksel Ceyhan, Ali Fevzi , Mehmet Yanık, İnhisar ilçesinden ise Mehmet Ergün, Hüseyin İkiz ve Nihat Gündüz'in heyet üyelikleri kabul edildi.

Ortam gerildi

Bunun üzerine toplantıda ortam gerilirken AK Parti Gölpazarı İl Genel Meclis Üyesi Ali Şenel söz alarak, "Gölpazarı için konuşuyorum. Geçen sene mütevelli heyet seçimleri için verdiğimiz isimlerde Gölpazarı üyesi arkadaşım bizim verdiğimiz isimleri ayakkabı numarasına kadar araştırdılar. Bu isimlerle kıyasladığımızda yine diyorum örnek veriyorum bu adamlar parti üyesi. Bu adamlar parti üyesi değil parti başkanlığı yapmış isimler. MHP üyesi arkadaşların oylarıyla seçildiği için de söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hayırlı olsun. Şuanda meclisimizin onayladığı kişiler Gölpazarı'nda CHP İlçe Başkanlığı yapmış kişiler. MHP'li arkadaşlarımızın oylarıyla seçildiklerini de tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum" dedi.

Bu yorum üzerine CHP Gölpazarı İl Genel Meclis Üyesi Turgay Yılmaz ise, "Bunların ikisi de emekli devlet memuru. Bu adamlara kötü diyebiliyor musunuz? Bunu söyleyin" dedi.

"Bu bize karşı yapılmış hakarettir"

Bu konuşmalar üzerine söz alan AK Parti İnhisar İl Genel Meclis Üyesi Nihal Arslan, "Ben de kendi ilçem hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaşların verdiği isimleri İl Genel Meclis Üyeleri tanır. Nihat Gündüz'ü ne kadar, nereden tanıdığınızı ben de merak ediyorum. Bu liste kim tarafından verildi? Bu bize karşı yapılmış bir hakaret" dedi.

"Geçmiş karıştırılırsa o torbadan çok şey çıkar"

Birçok AK partili üyelerin karşı çıkışlarının ardından MHP Bozüyük İl Genel Meclis Üyesi İsmail Zeki Uyanık söz alarak "Biz geçmişimizi unutmadan geleceğimize dört elle sarılırız. Kimsenin şüphesi olmasın. Geçen dönemde bu dönemde çoğunluk bizd e diye listeleri önümüze getirdiğinizde her hangi bir şey oldu mu? olmadı. Burada bizim söylediğimiz isimler olduğunda burada feryat figan ediyorsunuz" dedi.

"Devlet Bahçeli'ye hakaret eden adamları bir, bir seçtiniz"

Bunun üzerine AK Parti Bilecik İl Genel Meclis Üyesi olan Serkan Yıldırım, MHP'yi tebrik ettiğini belirterek "Genel Başkanınıza hakaret eden adamları bir bir seçtiniz. Size yazıklar olsun" dedi.

"Herkes feryat figan ediyor"

Ardından söz alan MHP Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Yılmaz, "İlk başlarken arkadaşlar 'bu işler fazla önemli değil' dedi. Ama şimdi bir bakıyoruz ki herkes feryat figan ediyor. Nedir yani bu kadar sorun olan. Hasan Hüseyin Çelik hocam 'şu arkadaş çok hayırsever' dedi. Hayır yapan kendine yapar arkadaşım. Herkesin hayrı kendinedir. Evet, yapandan Allah razı olsun. Yapan arkadaşlar yine yapsın, biz niye yapıyor da demiyoruz. Bu kadar feryat figan etmenin anlamı yok" dedi.

Bunun üzerine AK Parti Bilecik İl Genel Meclis Üyesi olan Serkan Yıldırım, "Ne feryat figan edeceğiz? Genel Başkanınıza hakaret eden adamları seçiyorsunuz, komik ya" derken, MHP Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Yılmaz ise; "O bizim meselemiz" diye cevap verdi. Bunun üzerine Yıldırım, "Bizim de meselemiz artık. Sadece sizin meseleniz değil, bizim de meselemiz" diyerek cevap verdi ve tartışmalar son buldu.

Tartışmalar ardından meclis kaldığı yerden devam etti

Ardından İl Genel Meclis Başkanı Oğuz Sertler ikinci gündem maddesine geçerek ortamın gerginliğini dağıttı. Ocak ayının da ikinci gündem maddesi olarak Merkez Ulupınar köyünde mülkiyeti Savı Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı taşınmaz üzerine 'Güneş Enerji Santrali' yapılması talebi görüşüldü. Bu gündem maddesi oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi. Gündemin ikinci birleşiminde görüşülen son madde ise Söğüt İlçesi Çaltı Köyü sınırında İl Genel Meclisi tarafından onaylanan imar planları bulunan kaplıca tesisi vasıflı imar planındaki numaralı taşınmaza ilave imar planı yapılması ve mevcut planın tadilat işlemi talebi görüşüldü. Bu gündem de oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.

Bilecik İl Genel Meclisi Ocak ayı üçüncü birleşimi yarın saat 10:30'da aynı salonda yapılacak.

(CKT-CY-Y)



03.01.2017 14:29:13 TSI

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