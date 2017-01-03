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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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İki mahalle köprü ile birleşti

03 Ocak 2017 Salı, 16:21
İki mahalle köprü ile birleşti
İki mahalle köprü ile birleşti

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Belediyesi tarafından Kanyon Park Projesi kapsamında yapılan köprü ile Karabük ve Safranbolu büyük iki mahallesi birleşti.
Yapımı tamamlanan ve ışıklandırmaları yapılan köprünün Şubat ayında yaya ve araç trafiğine açılacak.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşbinevler Mahallesi ile Safranbolu'nun Emek Mahallesini n bir birine bağlayacak olan köprünün, yapılan projenin ilk ayağı olduğunu ve ışıklandırmalarının da tamamlandığını söyledi.
Köprünün Şubat ayı içersinde açılışının yapılacağını ifade eden Vergili , "Köprünün asfalt ve çevre düzenlemesinin ardından açmayı planlanıyoruz. Kanyon köprünün ardından Kanyon Park Projesinin 2. etabı devam edecek. Köprünün altında bulunan 310 bin metrekare alana 17 bin metrekare spor tesisleri, 2 km bisiklet yolu, bin 870 metre uzunluğunda su kanalı yapılacak. Ayrıca Afet Evleri bölgesine dev dönme dolap ve lunapark, yapay tırmanma duvarı, renk ve koku terasları, adrenalin parkı, çocuk köyü, kaykay pistleri, çeşitli eğlence merkezleri ve su sporlarını yapabilecekleri daha birçok tesis ve alan yapılacak." dedi.
(YE-YE-Y)

03.01.2017 16:24:52 TSI
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