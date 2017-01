YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Partili gençlerden Başkan Dişli'ye ziyaret

SAKARYA (İHA) - AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir ve Yürütme Kurulu Üyeleri Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret etti.

AK Parti Gençlik Kolları'nın çalışmalarıyla ilgili Başkan Dişli'ye bilgi veren Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir, "Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Dişli, her zaman her konuda gençliğimize destek vererek bizim yanımızda olmuştur. Kendisine gençliğe verdiği destekten ötürü teşekkür ediyoruz" dedi. Demir, Başkan Dişli'ye yazılı ayetlerden oluşan tablo hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli, "Ülkemiz büyük sınavdan geçiyor. Ancak genç kardeşlerimizin desteğiyle ülkemizin çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bu günleri birlik ve beraberliğimizle atlatacağız. Biz her zaman gençliğin yanındayız ve destekçisiyiz. Ülkemizin tarihini bilen, bilinçli nesillere ihtiyacı var. Buna da yine siz öncülük edeceksiniz" dedi.

03.01.2017 17:10:39 TSI

