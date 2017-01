YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 2017'nin ilk meclis toplantısı yapıldı

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Meclisi 2017 yılı ilk oturumunda gündem maddeleri görüşülürken komisyonlardan gelen raporlarda oylamaya sunuldu.

Yeşilyurt Belediye Meclisi Başkan Hacı Uğur Polat'ın başkanlığında toplandı. 2017 yılının ilk meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken daha sonra en son toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni yılı kutlayarak konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İstanbul'da yaşanan terör saldırısını da kınayarak "Ülkemiz büyük bir komplo karşısında kararlı mücadelesini sürdürmektedir. Terör örgütleri dört bir taraftan hep birlikte ülkemize saldırmaktadır. Terör örgütlerinin isimleri farklı olsa da sahipleri ve hizmet ettikleri aynı yerdir. FETÖ, DAEŞ, PKK, PYD, DHKP-C bunların hepsi terör örgütüdür. İnşallah milletimizin birliği, beraberliği tüm komplolar karşısında galip gelecektir. Devletimiz Milli Güvenlik Kurulu çerçevesinde bazı kararlar aldı. Terör örgütlerinin sadece bu ülkeye gelip eylem yapmasını beklemek yerine yerinde yok etmek için verdiği mücadele azimli ve kararlı bir şekilde sürmektedir" şeklinde konuştu.

"Yeşilyurt belediyesinde liyakat hakimdir"

Belediye Başkanı Polat, CHP'li Meclis Üyesi Günnur Tabel'in yönelttiği bazı sorulara da cevap vererek "Bizim temel felsefemiz, liyakat ve ehliyet üzerine insanları çalıştırmaktır. Yeşilyurt Belediyesinde kuralların hakim olduğu bir yönetim anlayışı vardır. Kanunun verdiği yetki ve sorumluluklarımızı kime dokunursa dokunsun harfiyen uygularız. Benim, Başkan Yardımcılarımızın, Meclis Üyelerimizin yakını bile olsa kurallara göre yönetmektir, baştan beri bu kurallara hassasiyet gösteriyoruz. Herkese karşı şamil olmak için belirlenen sistemde çalışıyoruz" diye konuştu.

Meclis toplantılarında en şeffaf ve açık şekilde konuştuğunu da ifade eden Polat, "Korkacak, gizleyecek, açıklayamayacak sıkıntımız yoktur Allah'a şükür. 'Sarımsak yemedik ki ağzımız koksun' diye çok güzel bir söz vardır. Basının, halkın, meclis üyelerinin karşısında başımı öne eğecek, susacak, başımı yana çevirecek hiçbir faaliyetimiz yoktur. Bugüne kadar olmadı bundan sonra asla olmayacaktır" dedi.

Denetim komisyonu üyeleri belirlendi

Polat'ın konuşmasının ardından Yeşilyurt Belediyesi'nin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapacak olan Denetim Komisyonu seçimlerine geçildi. Gizli oylama ile yapılan seçimlerde komisyona Ramazan Mağden, Nurettin Durmaz, Ümit Dağılmışgül, A.Kadir Eyidemir ve Seydi Erkuş seçildiler.

Meclis toplantıları her ayın salı günü

Yazı İşleri Müdürlüğünün 2017 yılı toplantı günlerinin belirlenmesine yönelik hazırladığı teklifi görüşen Belediye Meclisi, her ayın ilk salı günü toplantı yapılmasını oy birliği ile kabul etti. Belediye Meclisinin 2017 yılında bir ay tatil yapıp yapmayacağı hakkında Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan teklif görüşülürken, 2017 yılında tatil yapılmaması yönünde karar alındı.

Başkana kredi kullanma yetkisi

2017 yılında İller Bankasında kullanılacak krediler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a yetki verilmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde sözleşmeli mühendis ve avukat çalıştırılmasına ilişkin teklif de oy birliğiyle kabul edilirken, Belediye Meclis üyelerine 2017 yılı içerisinde kanunda yer alan orana uygun olarak katıldıkları her gün için huzur hakkı ödenmesi ile ilgili teklifte de görüşülerek kabul edildi.

CHP Meclis Üyesi Günnur Tabel'in 'Cemal Gürsel Mahallesi Gökalp Sokağının isminin 'Özgecan Aslan' olarak değiştirilmesine yönelik önergesi Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edildi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kaynarca Mahallesinde yapımı tamamlanan Semt Konağının yan tarafında bulunan alanın satın alınmasıyla ilgili gündem maddesi de görüşülerek kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılacak olan 'Peygamberler Şehri Kudüsü Anlamak' konulu bilgi, kültür ve sanat yarışması yapılması ile ilgili de teklif görüşülerek yarışmanın düzenlenmesine karar veridi.

İkinci oturum 6 Ocak'ta

2017 Yılı çalışmalarına oldukça yoğun bir gündemle giren Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündeminde olan diğer komisyon raporları ve teklifleri görüşmek üzere 6 Ocak 2017 Cuma günü saat 10.00'da yeniden toplanacak.

