03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

2017'nin ilk meclis toplantısı yapıldı

03 Ocak 2017 Salı, 17:54
2017'nin ilk meclis toplantısı yapıldı
2017'nin ilk meclis toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Meclisi 2017 yılı ilk oturumunda gündem maddeleri görüşülürken komisyonlardan gelen raporlarda oylamaya sunuldu.
Yeşilyurt Belediye Meclisi Başkan Hacı Uğur Polat'ın başkanlığında toplandı. 2017 yılının ilk meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken daha sonra en son toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.
Yeni yılı kutlayarak konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İstanbul'da yaşanan terör saldırısını da kınayarak "Ülkemiz büyük bir komplo karşısında kararlı mücadelesini sürdürmektedir. Terör örgütleri dört bir taraftan hep birlikte ülkemize saldırmaktadır. Terör örgütlerinin isimleri farklı olsa da sahipleri ve hizmet ettikleri aynı yerdir. FETÖ, DAEŞ, PKK, PYD, DHKP-C bunların hepsi terör örgütüdür. İnşallah milletimizin birliği, beraberliği tüm komplolar karşısında galip gelecektir. Devletimiz Milli Güvenlik Kurulu çerçevesinde bazı kararlar aldı. Terör örgütlerinin sadece bu ülkeye gelip eylem yapmasını beklemek yerine yerinde yok etmek için verdiği mücadele azimli ve kararlı bir şekilde sürmektedir" şeklinde konuştu.
"Yeşilyurt belediyesinde liyakat hakimdir"
Belediye Başkanı Polat, CHP'li Meclis Üyesi Günnur Tabel'in yönelttiği bazı sorulara da cevap vererek "Bizim temel felsefemiz, liyakat ve ehliyet üzerine insanları çalıştırmaktır. Yeşilyurt Belediyesinde kuralların hakim olduğu bir yönetim anlayışı vardır. Kanunun verdiği yetki ve sorumluluklarımızı kime dokunursa dokunsun harfiyen uygularız. Benim, Başkan Yardımcılarımızın, Meclis Üyelerimizin yakını bile olsa kurallara göre yönetmektir, baştan beri bu kurallara hassasiyet gösteriyoruz. Herkese karşı şamil olmak için belirlenen sistemde çalışıyoruz" diye konuştu.
Meclis toplantılarında en şeffaf ve açık şekilde konuştuğunu da ifade eden Polat, "Korkacak, gizleyecek, açıklayamayacak sıkıntımız yoktur Allah'a şükür. 'Sarımsak yemedik ki ağzımız koksun' diye çok güzel bir söz vardır. Basının, halkın, meclis üyelerinin karşısında başımı öne eğecek, susacak, başımı yana çevirecek hiçbir faaliyetimiz yoktur. Bugüne kadar olmadı bundan sonra asla olmayacaktır" dedi.
Denetim komisyonu üyeleri belirlendi
Polat'ın konuşmasının ardından Yeşilyurt Belediyesi'nin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapacak olan Denetim Komisyonu seçimlerine geçildi. Gizli oylama ile yapılan seçimlerde komisyona Ramazan Mağden, Nurettin Durmaz, Ümit Dağılmışgül, A.Kadir Eyidemir ve Seydi Erkuş seçildiler.
Meclis toplantıları her ayın salı günü
Yazı İşleri Müdürlüğünün 2017 yılı toplantı günlerinin belirlenmesine yönelik hazırladığı teklifi görüşen Belediye Meclisi, her ayın ilk salı günü toplantı yapılmasını oy birliği ile kabul etti. Belediye Meclisinin 2017 yılında bir ay tatil yapıp yapmayacağı hakkında Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan teklif görüşülürken, 2017 yılında tatil yapılmaması yönünde karar alındı.
Başkana kredi kullanma yetkisi
2017 yılında İller Bankasında kullanılacak krediler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a yetki verilmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi de oy çokluğuyla kabul edildi.
Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde sözleşmeli mühendis ve avukat çalıştırılmasına ilişkin teklif de oy birliğiyle kabul edilirken, Belediye Meclis üyelerine 2017 yılı içerisinde kanunda yer alan orana uygun olarak katıldıkları her gün için huzur hakkı ödenmesi ile ilgili teklifte de görüşülerek kabul edildi.
CHP Meclis Üyesi Günnur Tabel'in 'Cemal Gürsel Mahallesi Gökalp Sokağının isminin 'Özgecan Aslan' olarak değiştirilmesine yönelik önergesi Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edildi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kaynarca Mahallesinde yapımı tamamlanan Semt Konağının yan tarafında bulunan alanın satın alınmasıyla ilgili gündem maddesi de görüşülerek kabul edildi.
Toplantıda ayrıca Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılacak olan 'Peygamberler Şehri Kudüsü Anlamak' konulu bilgi, kültür ve sanat yarışması yapılması ile ilgili de teklif görüşülerek yarışmanın düzenlenmesine karar veridi.
İkinci oturum 6 Ocak'ta
2017 Yılı çalışmalarına oldukça yoğun bir gündemle giren Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündeminde olan diğer komisyon raporları ve teklifleri görüşmek üzere 6 Ocak 2017 Cuma günü saat 10.00'da yeniden toplanacak.
(CÖ-BRN-Y)

03.01.2017 17:55:29 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Malatya'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Öğrencilerin hazırladığı &quot;15 Temmuz En uzun Gece&quot; adlı dergiyi Vali Ali Tatlı dağıttı
YEREL

ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI "15 TEMMUZ EN UZUN GECE" ADLI DERGİYİ VALİ ALİ TATLI DAĞITTI
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Darende'de devlet vatandaş buluşması
YEREL

DARENDE'DE DEVLET VATANDAŞ BULUŞMASI
Gürkan jeotermal su arama çalışmasını yerinde inceledi
YEREL

GÜRKAN JEOTERMAL SU ARAMA ÇALIŞMASINI YERİNDE İNCELEDİ
Malatya'da kapanan yolların çoğu ulaşıma açıldı
YEREL

MALATYA'DA KAPANAN YOLLARIN ÇOĞU ULAŞIMA AÇILDI
Malatya Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında kültürel etkinliklerini değerlendirdi
YEREL

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILINDA KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Büyükşehir Belediyesinden yollara kış bakımı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN YOLLARA KIŞ BAKIMI
Teşkilatlanmada Pütürge lider
YEREL

TEŞKİLATLANMADA PÜTÜRGE LİDER
Doğanşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
'Yeşilyurt Gurbet Değil' projesiyle 500 aile ziyaret edildi
YEREL

'YEŞİLYURT GURBET DEĞİL' PROJESİYLE 500 AİLE ZİYARET EDİLDİ
Vali Toprak Pütürge'de incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ TOPRAK PÜTÜRGE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
TRT Haber Darende'yi tanıtacak
YEREL

TRT HABER DARENDE'Yİ TANITACAK
AK Parti Malatya Milletvekili Milletvekili Şahin:
YEREL

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ ŞAHİN:
Meteorolojiden 5 ilde buzlanma ve don uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İLDE BUZLANMA VE DON UYARISI
Akdemir: &quot;Amaçlarına ulaşamayacaklar&quot;
YEREL

AKDEMİR: "AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR"
Elektrik faturaları için yeni karar
YEREL

ELEKTRİK FATURALARI İÇİN YENİ KARAR
Eflatun Cem Güney Memleketi Malatya'da Anıldı
YEREL

EFLATUN CEM GÜNEY MEMLEKETİ MALATYA'DA ANILDI
Judo il seçmeleri yapıldı
YEREL

JUDO İL SEÇMELERİ YAPILDI
Analig Masa Tenisi İl Seçmeleri yapıldı
YEREL

ANALİG MASA TENİSİ İL SEÇMELERİ YAPILDI
Büyükşehir'den 80 tekerlekli sandalye dağıtımı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN 80 TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITIMI
Yeşilyurt Belediyespor'lu Erdal Nevşehirspor'a transfer oldu
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR'LU ERDAL NEVŞEHİRSPOR'A TRANSFER OLDU
Malatya'da bir kişi anne babasını rehin aldı
YEREL

MALATYA'DA BİR KİŞİ ANNE BABASINI REHİN ALDI
Milletvekili Şahin 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

MİLLETVEKİLİ ŞAHİN 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ