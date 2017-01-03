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Nazilli'de şüpheli araç kovalayan polis aracı kaza yaptı: 2 şehit



(Fotoğraflı)



Veysel Karahan

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde dur ihtarına uymayan bir aracı takip eden ekip otosu kaza yaptı. İki polis memurunun şehit olduğu kazanın ardından İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ olay yerine gitti.

Olay saat 21:20 sıralarında Nazilli şehir merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 'Dur' ihtarına uymayan bir aracı takibe alan ekip otosu şüpheli aracı yakalamak için peşine düştü. Şüpheli aracın peşine olan ekip otosu Uğur Soğutma Kavşağı'nda kaza yaptı. Kazada ekip otosunda bulunan polis memurları Hasan Özdemir ve Yener Aslan adlı iki polis memuru ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederek şehit oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ olay yerine geldi.

(İK)



03.01.2017 22:17:37 TSI

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