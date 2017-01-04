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YEREL HABERLER  / BURDUR HABERLERİ
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Burdur'da planlı elektrik kesintisi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:35
Burdur'da planlı elektrik kesintisi

BURDUR (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez'de 06 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı Mahalleler şu şekilde:
Merkez: 09.00-17.00 Emek Mahallesi 22041, 22031, 22038 ve 22036 Sokakları
Merkez: 14.00-17.00 Atatürk, Fevzi Çakmak, Emek Mahalleleri, Ali Kemal Erdem Bulvarı, Bahçelievler Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Dilek Caddesi, Topçu ve Demirtaş Sokakları, Armağanilci Mahallesi Nene Hatun Serdaroğlu, Yaşar Doğu, Muratpaşa Caddeleri, Cıvlaz, Topçu, Cıvlaz Camii, Demirtaş, Defne, Hoca Ahmet Yesevi, Karacalar, Yayla, 11003, 11004, 11009 Sokaklar
(SÇ-SÇ-Y)

04.01.2017 09:38:08 TSI
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BURDUR'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ