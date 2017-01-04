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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Vortex dünya markalarıyla rekabete hazırlanıyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:09
Vortex dünya markalarıyla rekabete hazırlanıyor
Vortex dünya markalarıyla rekabete hazırlanıyor
- İşkar Medikal Vortex Lazer CEO'su Ferit İşkar:
- "AR-GE bölümüne ciddi yatırım yapıyoruz. Birkaç ay içerisinde kalite açısından piyasada çok fazla eksiği hissedilen Hibrit Diode Lazer cihazımızı da lanse edeceğiz. Sürekli AR-GE'ye yatırım yapacağız."

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - İşkar Medikal Vortex Lazer CEO'su Ferit İşkar, Türkiye'de ilk soğuk hava üflemeli, jelsiz-jiletsiz uygulama yapılabilen epilasyon cihazıyla tüm dünya markaları ile rekabet etmeyi hedeflediklerini söyledi.
İşkar, yaptığı açıklamada, Vortex'in, Türkiye'de ilk soğuk hava üflemeli, jelsiz-jiletsiz uygulama yapılabilen epilasyon tasarımını 2008 yılında tamamladığını, 2008-2016 yılları arasında yerli üretim cihazların Türkiye genelinde binden fazla kullanıcısı bulunduğunu söyledi.
Türkiye'de birçok salonun Vortex'i tercih etmesinin en önemli sebeplerinden birisinin, epilasyon uygulaması yaptıracak kişilerin hangi koşullarda memnun kalacağını bilmeleri olduğunu ifade eden İşkar, "Uzun yıllar boyunca güzellik salonu işletmiş olmamız, Vortex'i üretme fikri ortaya çıktığında, nihai tüketiciye en iyi hizmeti nasıl sunarız diye düşünmemize sebep oldu. Aslında salon sahiplerinden ziyade, nihai tüketici bizim için daha önemliydi. Uygun koşulları belirlerken hep bunu göz önünde bulundurduk" dedi.
Yerli üretim olması nedeniyle önemli ölçüde istihdam oluşturduklarını belirten İşkar, ayrıca 12 ülkeye yaptıkları ihracatla cari açığın kapanmasında ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını söyledi. Ferit İşkar, "Bilinen sistemlerden ayrı olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren ve yeni bir teknoloji sistemi ile üretilen cihazımız, kullanıcıların ve uygulama yaptıranların yüksek memnuniyeti sonucu bu günlere gelmiştir. Merkezler Vortex ile müşterilerini memnun edeceğini biliyorlar ve bu durum tabii ki güçlü referanslar oluşturmamızı sağlıyor. Sahip olduğumuz 2 firma ile bir üretim firmamız bir de satış-pazarlama firmamız, onlarca kişiye istihdam sağlıyor" dedi.
Uluslararası büyük sektörel fuarlara üretici olarak katılıp, üretim yapan tüm dünya markaları ile rekabet etmeyi hedeflediklerini vurgulayan İşkar Medikal Vortex Lazer CEO'su Ferit İşkar şöyle devam etti:
"Sektörümüzün hızlı büyüdüğü 2005-2010 yılları arasında Uzak Doğu ülkelerinden getirilen kalitesiz cihazları, ülkeye denetlemeden giriş yaptırılması sonucunda zarar gören işletme sahipleri oldu. Biz müşteri odaklı düşünce yapımız ve kalitesine güvenerek ürettiğimiz cihazımızla sektörde beklediğimiz ilgiyi gördük. Bize inanan, güvenen binden fazla güzellik salonu, poliklinik güvenine de layık olmak için çok çalışıyoruz. AR-GE bölümüne ciddi yatırım yapıyoruz. Birkaç ay içerisinde kalite açısından piyasada çok fazla eksiği hissedilen Hibrit Diode Lazer cihazımızı da lanse edeceğiz. Sürekli AR-GE'ye yatırım yapacağız. Devletimizin tüm üretim, pazarlama, istihdam, uluslararası ticaret konusundaki desteklerinden faydalanıyor ve devletimize teşekkür ediyoruz."
(ADN-Y)

04.01.2017 10:13:11 TSI
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