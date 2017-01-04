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Soğuk balık fiyatlarını arttırdı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde etkili olan soğuk hava balık fiyatlarını da yükseltti.

Balık mevsimi olması nedeniyle vatandaşlar, fiyatların yüksek olmasına rağmen kendi bütçelerine uygun olan balıkları alarak tüketmeye çalışıyor. Balıkçı Uğur Gül, balıkları Karadeniz'den getirdiklerini belirterek, fiyatlardaki artışa rağmen taleplerin azalmadığını ifade etti. Tezgahlarda hamsi kilosu 15, çinekop 25, sarıkanat 30 liraya satışa sunuldu.

(UA-MEF-Y)



04.01.2017 09:59:53 TSI

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