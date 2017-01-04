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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başkan Böcek, 2016 yılındaki çalışmaları anlattı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:22
Başkan Böcek, 2016 yılındaki çalışmaları anlattı
Başkan Böcek, 2016 yılındaki çalışmaları anlattı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2016 yılı içinde Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüklerinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2016'nın kendileri için hizmet odaklı bir yıl olduğunu belirterek, Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlükleri'nin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi.
25 bin metrekare park alanı
Her fırsatta yeşil dokunun korunması gerektiğini dile getiren Başkan Böcek, Konyaaltı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nün geçtiğimiz yıl içinde 25 bin metrekare park alanı yaptığını bildirdi. Arapsuyu, Liman, Sarısu ve Uluç Mahalleleri'nde hizmete açılan yeni parklarla birlikte ilçenin yeşil dokusunu daha da genişlettiklerini belirten Başkan Böcek, parklarla birlikte yeşil band ve meydanlara geçtiğimiz yıl içinde 350 bin mevsimlik, 45 bin çalı türü bitki diktiklerini söyledi.
Bin 800 ağaç dikimi gerçekleştirildi
160 bin metrekare büyüklüğündeki fidanlıkta yılda ortalama 500 bin adet mevsimlik bitki üretimi yapabildiklerini dile getiren Başkan Muhittin Böcek, geçtiğimiz yıl bin metrekare ilave yapılan sera ile üretim kapasitesini artırdıklarını bildirdi. Bu seralarda yılda 30 bin adet ağaç, ağaççık ve çalı formlu bitki üretimi yaptıklarını belirten Başkan Böcek, 2016 yılında park ve meydanlara bin 800 adet ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.
23 kilometre sıcak asfalt
Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, Fen İşleri Müdürlüğü'nün geçtiğimiz yıl içinde hedefin de üstüne çıkarak 23 kilometre sıcak asfalt yol çalışması yaptığını söyledi. Yeni açılan yollar ile birlikte alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan mevcut asfaltları da yenilediklerini ifade eden Muhittin Böcek, köy ve yaylalarda da 28 kilometre sathi kaplama asfalt çalışması yaptıklarını bildirdi. Bunlarla birlikte İlçenin kaldırımlarını büyük ölçüde yenilediklerini dile getiren Başkan Böcek, toplamda 45 bin 750 metrekare kaldırım yaptıklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, asfalt çalışmalarına 12 ay boyunca devam ettiklerinin de altını çizdi.
(SÇ-SÇ-Y)

04.01.2017 14:27:09 TSI
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