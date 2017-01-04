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Çeşme'nin emniyet raporu

- Asayiş olaylarında yüzde 4'lük düşüş



(Fotoğraflı)



İsa Atagöz

İZMİR (İHA) - İzmir Çeşme'nin 2015 ve 2016 yıllarına ait emniyet raporları belli oldu. İstatistiklere göre asayiş olaylarında, 2015 yılına göre yüzde 4 düşüş yaşandı.



Emniyet istatistiklerine göre, Çeşme'de 2015 yılında 2 bin 278 asayiş olayı yaşanırken, 2016 yılında 2 bin 190 asayiş olayıyla oranlarda yüzde 4'lük düşüş yaşandı.



Ev ve araç hırsızlıklarında düşüş

2016 yılında, umuma açık yerlerde 102 uygulama yapan Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 367 iş yerini denetledi. Yapılan denetlemeler sonucunda, çeşitli nedenlerle 145 iş yeri hakkında yasal işlem yapılırken, işlem yapılan şahıs sayısı ise 42 olarak gerçekleşti. İstatistiklere göre ev ve araç hırsızlıklarında da düşüş yaşandı. Alınan bilgiye göre, 2015 yılında 112 ev hırsızlığı yaşanırken, 2016 yılında ev hırsızlığı sayısı 106 oldu. Oto hırsızlığı sayısı ise 2015 yılında 27, 2016 yılında da 20 olarak gerçekleşti.



Telefonla dolandırıcılıkta artış

Telefonla yapılan dolandırıcılık olaylarında ise artış gözlendi. 2015 yılında 40 olan telefonla dolandırıcılık olayı, 2016 yılında 67'ye çıktı. Emniyet istatistiklerine göre, 2015 yılında 31 kişi tabanca bulundurma ruhsatı alırken, 2016 yılında tabanca bulundurma ruhsatı alan kişi sayısı 36'ya çıktı. Av tüfeği ruhsatı sayısında ise düşüş yaşandı. 2015 yılında 83 kişi av tüfeği ruhsatı alırken, 2016 yılında 75 kişi av tüfeği ruhsatı aldı.



10 bin 88 kişiye ceza

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği tarafından yapılan denetlemelerde, 2015 yılında 10 bin 88 kişiye ceza kesilirken, 2016 yılında 26 bin 68 kişiye ceza kesilerek önemli bir artış yaşandı. 2016 yılında 705 araç trafikten men edilirken, 475 kişinin de ehliyetine el konuldu. 2015 sayımına göre 39 bin 243 kişinin yaşadığı Çeşme'deki trafiğe kayıtlı araç sayısının 17 bin 325 olduğu açıklanan istatistikte, Çeşme'den ehliyet alan kişi sayısı 11 bin 915 olarak belirlendi.



Çeşme'ye Gümrük'ten giriş çıkış yapan kişi sayısında düşüş



Geçtiğimiz yıl Çeşme Gümrüğünden giriş-çıkış yapan kişi sayısında düşüş yaşandı. İstatistik rakamlarına göre 2015 yılında toplam 318 bin 510 kişi giriş çıkış yaparken, 2016 yılında toplam giriş çıkış sayısı 280 bin 355 kişiye düştü. Açıklanan rakamlara göre 2015 yılında 49 bin 72 yabancı Çeşme'ye giriş yaparken 2016 yılında 36 bin 647 yabancı Çeşme'ye giriş yaptı. 2015 yılında 106 bin 242 Türk vatandaşı Çeşme Gümrüğünden giriş yaparken 2016 yılında giriş yapan Türk vatandaşı sayısı 100 bin 797'ye düştü. Açıklanan çıkış sayıları ise şöyle gerçekleşti: 2015 yılında çıkış yapan yabancı sayısı 57 bin 212, 2016 yılında 39 bin 636 kişiye düştü. Çıkış yapan Türk vatandaşı sayısında da düşüş yaşanırken, 2015 yılında 105 bin 984 kişi, 2016 yılında ise 101 bin 275 kişi Çeşme Gümrüğünden çıkış yaptı. Çeşme Limanı'na giriş yapan gemi sayısında da düşüş yaşandı. Açıklanan rakamlara göre, 2015 yılında yabancı ve Türk bayraklı toplam bin 594 gemi Çeşme Limanı'na gelirken, gemi sayısı 2016 yılında bin 548'e düştü.

(İA-CA)



04.01.2017 14:28:35 TSI

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