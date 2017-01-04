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Kan bağışı çağrısı vatandaşları harekete geçirdi

- Elazığlılar kan bağışı noktalarına akın etti



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığlı vatandaşlar, Türk Kızılayının kan stoklarının mevsim şartlarından dolayı alarm verdiğine yönelik açıklamasının ardından kan bağışı noktalarına akın etti. Vatandaşlar, hem kan verdi, hem de kan vermeleri için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın kış aylarında kan bağışlarının azaldığını ve kan stoklarının kırmızı alarm verdiğini belirtmesi ve Kızılayın sosyal medya hesaplarından vatandaşlara kan bağışında bulunulması çağrısına Elazığlı vatandaşlar duyarsız kalamadı. Kentte çok sayıda vatandaş, kan vermek için kan bağışı noktalarına geldi. Sosyal medya üzerinde gördüğü bir duyuru üzerine kan bağışında bulunmaya geldiğini belirten vatandaşlardan Erimcan Kuyucu, "Ben de kan stoklarının alarm vermesi uyarılarından sonra bağışta bulunmak istedim. Ülkemizde yaşanan terör olaylarından dolayı bende bir kan bağışında bulunarak 3 hayatı kurtarmak istedim. Ülkeme, vatanıma ve milletime en azından kan bağışı ile katkıda bulunmak istiyorum" dedi.



"Herkesi kan bağışına davet ediyorum"

Türk Kızılayının kendisine attığı mesaj üzerine kan vermeye geldiğini anlatan Gökhan Korkmaz, "Polis Özel Harekat sınavına girdim. Sınavdan çıkar çıkmaz Kızılay'ın bana attığı kan bağış mesajını gördüm. Mesajda, 'Soğuklar nedeniyle kan bağışları azalmıştır. Kan stoklarının sürekliliği için sizleri kan bağışına davet ediyoruz' yazıyordu. Bu mesajı görür görmez kan bağış noktasına geldim. Ülkemiz zor günlerde geçiyor, herkesi kan bağışına davet ediyorum" diye konuştu.



"Kan bağışına duyarlı olunmalı"

Mevsim şartlarından dolayı Türk Kızılay'ının kan stoklarında azalmaların olduğunu belirten Türk Kızılayı Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kaymaz, "Türkiye'nin geçirdiği ağır kış şartlarına göre stokların tamamen eridiği malumdur. Bu nedenle vatandaşlarımızı kan bağışına daha duyarlı olmalarını istirham ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Türk Kızılayının ülkenin kan ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına devam ettiğini aktaran Elazığ Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Selvi Eroğlu ise, şunları kaydetti:

"Elazığ Kan Bağış Merkezi olarak, ilimizin kan ihtiyacını karşılamak için çalışmalarda bulunmaktayız. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da yaşanan soğuk hava şartları nedeniyle kan bağış sayılarında oldukça düşüşler meydana geldi. Yurdumuzda hem soğuk hava şartları ve yaşanan menfur terör saldırıları nedeniyle kan ihtiyacı devam ediyor. Bu sebeple 'Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır' sloganıyla tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. 18-65 yaş arası 50 kilo üzeri kronik rahatsızlığı olmayan ve bazı ilaçları kullanamayan her birey kan bağışında bulunabilir. Erkekler 3 ayda bir yılda 4 defa ve bayanlar 4 ayda bir yılda 3 defa kan bağışında bulunabilirler. Bağışta öncelikle sağlık durumlarıyla ilgili bir form dolduruyorlar. Daha sonra kişini kan değeri, tansiyon ölçümü, ateş ve nabız gibi bulgularına bakıyoruz. Bunlar uygun ise yaklaşık 480 mililitre bir ünite kan alıyoruz. Vatandaşlarımızı bir gün herkesin kan ihtiyacı olabileceğini düşünerek kan bağışına davet ediyorum."

Türkiye genelinde 20-25 yaş aralığının daha fazla kan bağışında bulunduğunu dile getiren Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kan verme konusunda genç neslimiz daha fazla duyarlı. Yaş ilerledikçe belki de korkularından dolayı kan bağışı seviyesi düşüyor. Biz ilimizde Öğretmenevi önünde pazar günü hariç her gün kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Vatandaşlarımızı özellikle otobüsümüze davet ediyorum. Kurumsal kan bağışı kampanyaları içinde ildeki tüm kurum müdürlerinden destek bekliyoruz."

(YÖ-MP-Y)



04.01.2017 15:22:57 TSI

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