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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Tatvan'da muhtarlar bir araya geldi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:16
Tatvan'da muhtarlar bir araya geldi
Tatvan'da muhtarlar bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, '2017 Yılı Ocak Ayı Birinci Olağan Köy-Mahalle Muhtarları Toplantısı' düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Mehmet Ali Özkan, köy ve mahalle muhtarlarının yanı sıra kurum amirleri de katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, "Muhtarlarımız; mahallelisiyle, köylüsüyle, halkıyla daima irtibat içinde olmalı, köyün, mahallenin ihtiyaçları için her türlü çabayı ve gayreti sarf etmeli, takibini yapmalıdır. Yine mahallesinde, köyünde garipleri, fakirleri, muhtaçları tespit etmeli, bunların dertlerine derman olmaya çalışmalıdır. Mahallenin esnafıyla, eşrafıyla dayanışma içinde hizmet üretmek için çaba göstermelidir. Biz de tüm bunları Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle "ilçe muhtarı" olarak ilçemizin genelinde yapmanın mücadelesi ve gayreti içinde görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.
Toplantı mahalle ve köy muhtarlarının sorun ve sıkıntılarını Kaymakam Özkan'a aktarmasıyla sona erdi.
(HO-ATL-HA-Y)

04.01.2017 17:19:21 TSI
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