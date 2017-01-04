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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Kaymakamı Pişkin'den Ekincik köyüne ziyaret

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:18
Kaymakamı Pişkin'den Ekincik köyüne ziyaret
Kaymakamı Pişkin'den Ekincik köyüne ziyaret

(Fotoğraflı)

Sedat Ağacıkoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu ili Tosya ilçesi Kaymakam Deniz Pişkin, yeni göreve başladığı ilçede ilk köy ziyaretini Ekincik Köyü'ne yaptı.
Kastamonu Genç Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından Ekincik Köyünde eğitim gören İhtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere gönderilen kışlık mont, kaban ve kışlık ayakkabı dağıtımı için Köye giden Kaymakam Pişkin'i köy muhtarı Ayhan Uğraşmış ve okul idarecileri karşıladı. Köyün sorunları hakkında Muhtar Ayhan Uğraşmış'tan bilgi alan Kaymakam Pişkin, daha sonra köyde bulunan 100. Yıl İlkokulunu da ziyaret ederek okul idarecileri, öğretmenlerden bilgi aldı ve minik öğrencilerle sohbet etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu ile birlikte Ekincik Köyü'nü ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin, daha sonra KASDER tarafından okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere gönderilen kışlık mont, kaban ve ayakkabılar Kaymakam Pişkin, Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu ve Muhtar Ayhan Uğraşmış tarafından dağıtıldı.
(SDA-GY-Y)

04.01.2017 17:22:42 TSI
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