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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Meteoroloji'den 4 il için kar uyarısı

05 Ocak 2017 Perşembe, 09:22
Meteoroloji'den 4 il için kar uyarısı

ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de kar yağışı, Adıyaman'da ise yağmur ile karla karışık yağmur yağışı beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Elazığ ve Malatya'da karla karışık yağmurlu yüksekleri yer yer kar yağışlı, Tunceli ve Bingöl'de kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Adıyaman'da ise periyot boyunca aralıklı olarak yağmur ve karla karışık yağmur yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.
Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleriyle birlikte buzlanma, don olayı beklendiğini de aktaran merkez, oluşabilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
(HİV-MP-Y)

05.01.2017 09:25:26 TSI
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