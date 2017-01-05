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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Çevreci Gençler Döşemealtı'nda buluştu

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:22
Çevreci Gençler Döşemealtı'nda buluştu
Çevreci Gençler Döşemealtı'nda buluştu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Avrupa Birliği (AB) Gençlik projeleri kapsamında Waste-Man (Atık adam) isimli doğanın korunması, atık yağ toplanması, çevre bilinci yaratmak ve duyarlı bireyler yetiştirerek tarihi ve kültürel değerleri korumak amacıyla kente gelen Avrupalı öğrencileri ağırladı.
Döşemealtı ilçesinde çevrenin korunması ve atık yağ toplama projesi yürüten Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Gürcistan, Polonya ve Romanya'dan 30 öğrenciyi kabul eden Başkan Turgay Genç, ilçe hakkında bilgiler verdikten sonra çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Çevrenin korunması için Atık yağ toplamanın önemini anlatıyorlar
AB Gençlik Projesi olan Waste-Man atık yağ toplama projesi kapsamında Antalya'ya gelen 24 öğrenci ile Türkiye'den projeye katılan 6 öğrenci Antalya Döşemealtı Belediyesi ile birlikte çalışma yapacak. 1 hafta sürecek proje kapsamında ilçede broşür dağıtarak çevre bilinci yaratmak isteyen Avrupalı öğrenciler hazırladıkları atık yağ toplama ünitelerini de mahallelere yerleştirecek.

Kırkgöz Gölü çevresinde çöp topladılar
Yine Antalya'nın içme su kaynağı olan Kırkgöz gölü çevresinde çöp toplayan Hırvatistan, Gürcistan, Polonya ve Romanya'dan gelen öğrenciler ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu Termesos Antik kenti Karain mağarası ve Evdirhan kervansarayını gezecek.

Doğa ve çevre konusunda duyarlıyız.
Proje başlangıcında Döşemealtı Belediyesini ziyaret eden Avrupalı öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Turgay Genç, Çevre ve doğanın korunmasının verilen eğitimle mümkün olduğuna dikkat çekerek, "Doğal kaynakların hızla tükenmekte olduğu günümüzde böyle örnek projeler bizleri heyecanlandırıyor. Tüm katılımcı öğrenci arkadaşlarıma proje için ilçemizi seçtikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Döşemealtı şuan kentimizin en büyük merkez ilçesi. 701 kilometre kare olan Döşemealtı çağlar öncesinden bir çok yaşama ev sahipliği yapmış antik bir bölge. Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra modern yapılaşmasıyla da örnek ilçelerin başında geliyor. Bu nedenle bizde çevrenin doğanın korunması için projeler geliştiriyoruz. Okullarda atık pil kampanyaları düzenleyip öğrencilere hediyeler verip geziler düzenleyerek teşvik ediyoruz. Belediye olarak da atık yağların, pil ve doğada çözülemeyen atıkların toplanarak geri dönüştürülmesi için firmalarla çalışmalar yapıyoruz. Yine yenilenebilir enerji üretimi için de yaptığımız projeler var. Pazar yerleri üzerine yerleştireceğimiz güneş panelleri ile elektrik üreteceğiz" diye konuştu.
Öğrencilerle sohbet eden Başkan Genç daha sonra birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
(SÇ-SÇ-Y)

05.01.2017 10:24:59 TSI
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