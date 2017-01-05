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İl Genel Meclisi kaymakamları ziyaret etti



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KİLİS (İHA) - Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş ile meclis üyeleri Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı ile Polateli Kaymakamı Bayram Türker'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş ve İl Genel Meclis üyeleri İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Musabeyli Kaymakamlığına atanan Ertuğrul Avcı ve Polateli Kaymakamlığı'na atanan Bayram Türker'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı ile Polateli Kaymakamı Bayram Türker'le çalışmaktan ve vatandaşlara hizmet götürmekten mutlu olacaklarını ifade etti.

(MAD-BRN-Y)



05.01.2017 11:12:50 TSI

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