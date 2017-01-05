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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Hastane personeli kan bağışı çağrısına duyarsız kalmadı

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:37
Hastane personeli kan bağışı çağrısına duyarsız kalmadı
Hastane personeli kan bağışı çağrısına duyarsız kalmadı

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Kızılay'ın kan bağışı çağrısına Batman Bölge Devlet Hastanesi personelleri sesiz kalmadı.
Kızılay'ın hava koşulları nedeniyle stoklarda kırmızı alarm verildiğine dikkat çekilmesi üzerine Batman Bölge Devlet Hastanesi personelleri kan bağışında bulundu. Kan veren hastane personeline, doktorlar tarafından kan bağışının önemine ilişkin bilgi verildikten sonra, çikolata ve meyve suyu verildi. Hastanede devam eden kan bağışına vatandaşlar da ilgi gösterdi.
(MŞY-MP-Y)

05.01.2017 12:41:44 TSI
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