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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Seydişehir dünyaya açılıyor

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:50
Seydişehir dünyaya açılıyor
Seydişehir dünyaya açılıyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan turizm geliştirme projesi imzalandı.
"Seydişehir ve Çevresi Paket Turlarla Zenginleşiyor" isimli turizmi geliştirme projesi sözleşmesi Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve MEVKA Genel Sekreteri Ahmet Akman tarafından imzalandı. Hazırlanan proje kapsamında 5 farklı destinasyonda 15 paket tur programı hazırlanıp TURSAB üyesi ulusal ve uluslararası ölçekteki seyahat acentelerine sunulacak.
Seydişehir'in inanç turizmi ve doğa turizmi açısından zengin bir potansiyele sahip olduğu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Seydişehir'de turizmin gelişmesi için önemli çalışmalar yapıyoruz. İnanç turizmi Seydişehir'de büyük önem arz ediyor. Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında farklı organizasyonlarla ilçemizin tanıtılması gerekiyor. Seyitharun Veli Hazretleri, Hacı Abdullah Efendi, Memiş Efendi gibi evliyaların türbeleri şehrimizde bulunuyor. Birçok doğal güzellikleri olan mağaralarımız, Kuğulu Mesire alanımız, Küpe Çukurumuz gibi turizm değeri olan çok sayıda yerlerimiz var. Tarihi ve turistlik değerlerin tanıtılması için belediyemiz tarafından çalışmalar ve projeler hazırlandı" dedi.
MEVKA Genel Sekreteri Ahmet Akman, "Seydişehir Turizminin dünyaya açılması bizim için önemli. İlçemizde turizm değeri oldukça yüksek olan, çok sayıda yer var, bizler bu değerlerin tanıtılması için her zaman destek verdik" diye konuştu.
Belediyemiz proje kapsamında Seydişehir'de bulunan turizm paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışılacak.
(AH-Y)

05.01.2017 12:52:44 TSI
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