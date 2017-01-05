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Taşdoğan'dan İslahiye protokolüne ziyaret



(Fotoğraflı)



Bekir Şentürk

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, İslahiye'deki protokolü ziyaret etti.

Gaziantep MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'in İslahiye İlçesine gelerek Kaymakamı Ramazan Yıldırım'ı,

İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş'ı ve Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Mustafa Güzel'i ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, İslahiye İlçe Başkanı Metin Şentürk, Ülkücü İşçiler Ocak Başkanı Ökkeş Şentürk il ve ilçe yöneticileri, İlçe Kaymakamı Ramazan Yıldırımı makamında ziyaret ederek ilçe sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Kaymakamlık ziyareti sonrası İlçe Emniyet müdürlüğünü ziyaret eden MHP heyeti burada Bedrettin Sarıtaş'ı ziyaret etti. Ziyarette Emniyet Müdürlüğün yaptığı çalışmalarla ilgi bilgi alışverişinde bulunan heyet daha sonra ilçe Jandarma Bölük Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaret sonrasında ilçede hayatını kaybeden vatandaşlara taziye ziyaretlerinde bulunan heyet daha sonra ilçeden ayrıldı.

(B.Ş-BRN-Y)



05.01.2017 13:12:28 TSI

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