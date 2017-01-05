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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Aksoy'dan Muhtarlar Derneği'ne ziyaret

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:20
Aksoy'dan Muhtarlar Derneği'ne ziyaret
Aksoy'dan Muhtarlar Derneği'ne ziyaret

(Fotoğraflı)

Utku Yaşar Cüce
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Can Aksoy, Çanakkale Merkez Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.
Muhtarların sorunlarını dinleyen Aksoy, "Köylerimizin sorunlarının çözümünde muhtarlarımızdan da destek alıyoruz. Muhtarlarımızla zaman zaman bir araya geliyoruz, onların sıkıntılarını dinliyoruz ve köylerimizin ihtiyaçlarını projelendirip, köylerimize kazandırıyoruz. Çalışmalarımız da son hızla devam ediyor" dedi.
Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Balıkçı ise kendilerine verdiği destekten dolayı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Can Aksoy a teşekkür etti.
(UYC)

05.01.2017 13:23:37 TSI
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