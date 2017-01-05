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Şehitkamilli milli sporcu şampiyonluğa doymuyor

- Sualtı sporlarında Türkiye'nin gururu olmaya devam edecek



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GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunun Gaziantep'e, Türk sporuna kazandırdığı ve 2016 yılında Fransa'da düzenlenen CMAS Dünya Şampiyonasında derece elde ederek sualtı sporları camiasına büyük gurur yaşatan Milli Sporcu Muhammet Emin Bay, yeni sezona Türkiye Şampiyonluğu ile moralli bir başlangıç yaptı.

Türkiye Şampiyonasında 3 madalya ile sezona start verdi

2016 yılında Fransa'da CMAS Dünya Gençler Paletli Yüzme Şampiyonasında 6 bin metre açık su yarışında Dünya 3.'sü olma başarısı göstererek büyük bir başarının altına imza atan ŞehitkamilliMilli Sporcu Muhammet Emin Bay, yeni sezona bir şampiyonada 3 madalya ile başladı. Çanakkale ilinde düzenlenen ve açık yaş sporcuların yarıştığı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonasında 800 metre su üstü yarışlarında 06.45.32 derecesiyle Türkiye Şampiyonluğu elde eden Milli Sporcu Bay, aynı şampiyonada 400 metre ve 200 metre su üstü yarışlarında 2 farklı derece daha elde ederek geçen sezon zirvede tamamladığı başarı dolu performanslarını daha da yukarıya taşıyacağının sinyallerini verdi.

''Su Sporları branşlarda milli sporcularımızın başarısı sürecek''

Türkiye Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Su Sporları Branşları Koordinatörü Cengiz Bingül, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da su sporları branşlarda milli sporcularının Gaziantep ve Türkiye'nin gururu olmaya devam edeceklerini söyledi. Cengiz Bingül, "Türkiye Sualtı Sporları Federasyonun Çanakkale ilinde organize ettiği Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası'na Gaziantep Şehitkamil Belediye Spor Kulübü olarak 8 erkek, 3 bayan sporcu ile katıldık. 2 gün süren bireysel şampiyonada sporcularımız; 1 birincilik, 4 ikincilik, 3 üçüncülük alarak ilimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etti. Müsabaka, sezonun ilk ulusal yarışı olması ile birlikte Milli Takımlar Gelişim Kampı'na sporcu seçilmesi gibi önemli bir durum arz ediyordu. Bu şampiyonadan sporcularımızın madalyalarla ayrılması ve Milli Takımlar kadroları için iyi sinyaller vermeleri bizleri fazlasıyla mutlu etti. Dünya Şampiyonasında derece elde ederek bizlere büyük gurur yaşatan milli sporcumuzun performansını yakından takip ediyoruz. Ümit ediyorum ki 2017 yılında düzenlenecek şampiyonalarda ulusal, uluslararası başarılar elde ederek Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmeye devam ederiz" diye konuştu.

(BRN-Y)



05.01.2017 13:44:08 TSI

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