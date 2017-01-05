YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Düzce Üniversitesi ev sahipliği yaptı

Düzce Üniversitesi ev sahipliği yaptı

- Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısı Düzce'de yapıldı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Üniversitelerin birikimlerini bir araya getirerek ortak bilimsel çalışmalar yapmak, ortak lisansüstü programlar açmak, ön lisans, lisans öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının karşılıklı değişimini desteklemek amacıyla kurulan Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği, dönem toplantısı Düzce Üniversitesinde gerçekleştirdi.

Rektörler toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesinin çalışmaları, projeleri, başarıları ve yatırımlarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Rektör Çakar, 2006 yılında, 5 bin 500 öğrencisi ve 3 fakültesi ile eğitim hayatın başlayan Düzce Üniversitesinin, 2017 yılında 13 fakültesi, 4 enstitüsü ve 30 bine yakın öğrencisiyle önemli bir yükseköğretim kurumu haline geldiğini ifade etti. Bu eğitim-öğretim yılında Düzce Üniversitesinin, kendisine ayrılan kontenjanların neredeyse tamamını doldurduğunu söyleyen Rektör Çakar, nicelikten daha çok niteliğe ve dengeli büyümeye önem verdiklerini dile getirdi.



"Geleceğe Emin adımlarla yürüyor"

Düzce Üniversitesinin, Sosyal Güvenlik, Çerkez ve Gürcü Dili Edebiyatı lisans programları ile Kompozit Malzeme Teknolojileri doktora programı gibi Ülkemizde ilk açılan özellikli bölümlere sahip olduğuna dikkat çeken Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi'nin 10 yıl içinde 38 milyon TL bütçeden 184 milyon TL 'ye yükselen bütçesiyle geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü sözlerine ekledi.

Tamamlanan yatırımlardan da bahseden Rektör Çakar, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi, Üniversite Otoparkı, Deney Hayvanları Laboratuvarı, Düzce Üniversitesi Stadyumu'nun üst bölümünün kapatılması ve Pakmaya firmasının desteğiyle yapılan Cumayeri Meslek Yüksekokulu binasının başarıyla tamamlandığını söyledi. Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Binası, Üniversite Camisi ile Ek Hastane Binası gibi yatırımların hızla devam ettiğini belirten Rektör, Kütüphane, Botanik Bahçesi, Ek Yemekhane Binası, Ay Yıldızlı Yaşam Alanı gibi önemli projelerin yakın zamanda hizmete açılmasının planladığını ifade etti.



Yenilikçi projeler

Açık Kapı Uygulaması, Rektör Öğrencilerle Buluşuyor, Yemeğim Nasıl Pişiyor? gibi yenilikçi projelerin de son dönemde hayata geçirildiğini ifade eden Rektör Çakar; yakın zamanda Ormancılık Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Deprem ve Su Altı Araştırma Merkezi'nin kurulduğunu söyleyerek Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin de kurulma aşamasını tamamlanmak üzere olduğunun altını çizdi.

Bölgenin ilk Tasarım Prototipleme ve Test Merkezine sahip olduklarını dile getiren Rektör, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (DÜBİT) MARKA desteğiyle alt yapısının güçlendirilerek TURKAK akreditasyonuna sahip olacağını belirtti. Düzce'de kurulması planlanan Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi için Üniversite olarak sürece liderlik ettiklerini ifade eden Rektörümüz, projenin hayata geçirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi.



10 Bin metrekare alana Teknopark

Yükseköğretim Kurulu tarafından dış denetime tabi tutulan ilk devlet üniversitesi olduklarını da sözlerine ekleyen Rektör Çakar, sonrasında Düzce Teknopark'ın kuruluşuyla ilgili bilgiler verdi. 10 bin metrekare alana, 160 ofise sahip yeni teknopark binasının temelinin atıldığını söyleyen Rektör Nigar Demircan Çakar, 1601 proje desteği alarak 3 bin kişiye seminer verildiğini, ilk kez Düzce'de Startup Weekend etkinliğinin gerçekleştirildiğini ve girişimciler için D-İN81 Kuluçka Merkezi'ni faaliyete geçirdiklerini dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında desteklenecek 5 üniversite arasına girme başarısını gösterdiklerini belirterek sözlerini sonlandırdı.



Bölgesel kalkınma

Programda DÜBİT Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi çerçevesinde Düzce Üniversitesinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Uğraş, sağlık ve çevre alanında özel olarak desteklenecek Üniversitemizin; planlama ve koordinasyon, spesifik ihtisas alanlarının belirlenmesi ve uygulama olmak üzere 3 temel eylem planı olduğunu söyledi. Projeyle ilgili mini çalıştaylar düzenlediklerini, öğretim üyelerimizden proje önerileri aldıklarını ve paydaşlarla toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, çalışmalar sonunda "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi" ile "Endüstriyel Ürünlerden Katma Değerli Ürünlere Geri Dönüşüm Merkezi" gibi stratejik projelerin belirlendiğini söyleyerek projelere ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Rektörlük Makamında Rektörler düzeyinde devam eden Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısında, ortak lisansüstü programlar ve işbirliği görüşmeleriyle birlikte gündeme gelen konularla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Müzik dinletisi eşliğinde konuk heyet için verilen yemekle devam eden programın sonunda Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından konuk Rektörlere, Düzce Üniversitesi adına ebru tablosu ve hediyeleri takdim edildi.

Toplantıya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas katıldı. Programda, konuk rektörlerin eşleri, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Senato Üyeler ile Enstitü Müdürleri de yer aldı.

(AY)



05.01.2017 14:18:17 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER