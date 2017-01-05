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Darende'de çipli kimlik kartlarının dağıtımı başladı



(Fotoğraflı)



İsmet Hüseyin Uğur

MALATYA (İHA) - Darende'de yeni çipli kimlik kartlarının dağıtımına başlandı.

Kart başvurusunda bulunan İlçe Kaymakamı Ali Türk, İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından çipli kimlik kartlarının yeni yıl itibariyle verilmeye başlandığını bildirdi. Kaymakam Türk yaptığı açıklamada, "Yeni kimlik kartı ile vatandaşlarımız, kamu hizmetlerine güvenli bir şekilde elektronik ortamda kolay erişim sağlayacak. Böylelikle vatandaşlar, gerek kamu gerekse özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanacak" dedi.

Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler

Darende Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Hüseyin Sinan da, başvuru işlemleri hakkında bilgi vererek, uyarılarda bulundu. Sinan, "Başvuruda nüfus müdürlüğü personelince başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası sorgulanarak kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol edilecek. İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik bir adet fotoğraf istenecek. Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınacak. Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda ise nedeni sisteme kaydedilecek. On beş yaşını tamamlamış olan kişiler başvurularını şahsen yapabilecek. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almayacak. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların fotoğrafı kimlik kartlarına basılabilecek. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak polikarbon materyalden oluşan yeni kimlik kartları, 10 yıl boyunca kullanılacak."

(MT-SD-Y)



05.01.2017 14:25:11 TSI

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