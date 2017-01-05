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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Taşköprü'de bayanlara yönelik yüzme kursu

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:33
Taşköprü'de bayanlara yönelik yüzme kursu
Taşköprü'de bayanlara yönelik yüzme kursu

(Fotoğraflı)
Akif Doğan
KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediyesi tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Taşköprü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda bayanlara yönelik yüzme kursu düzenlenecek.
Kastamonulu bayanlara yönelik yüzme kursu başlıyor. Yaklaşık 150 bayanın başvurduğu kurslar, 2 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Kursun usta öğreticiliğini ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı bayan öğretmenler yapacak.
(Vİ-GY-Y)

05.01.2017 14:38:03 TSI
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