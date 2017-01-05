05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kulu Kaymakamı Arslan'dan istişare toplantısı

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:32
Kulu Kaymakamı Arslan'dan istişare toplantısı
Kulu Kaymakamı Arslan'dan istişare toplantısı

(Fotoğraflı)

Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, ilçedeki kurum yöneticileri ve muhtarlarla istişare toplantısı yaptı.
Kulu Halk Kütüphanesi'nde yapılan istişare toplantısına, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, İlçe Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, Emniyet Müdür Vekili Yahya Et, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Talayhan, Kulu Müftüsü İbrahim Kacaroğlu, Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirleri ile 46 mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Arslan, Kulu'ya yapılan hizmetlerden, girişimlerde bulunulan organize sanayi, doğal gazın hızlandırılması, borsa kurulması, fen lisesi kazandırılması, yüksek okulun fakülteye çevrilmesi konusunda girişimlere hız verilmesi gerektiğini belirtti.
Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız da, konuşmasında, 2018 yılı itibariyle Kulu'da doğal gazın BOTAŞ tarafından yakılmasının hedeflendiğini, Organize Sanayinin bir kısmının alt yapısının ve yolunun yapılmasına hız verileceğini, Kulu merkez ve mahallelerine güvenli kameraları takılması yönünde girişimlere başlanacağını belirtti. İlçe Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman da, muhtarlardan çevre mahallelerle iletişim konusunda halkın yardımcı olmasını beklediklerini kaydederek, mahalle girişlerine kamera takılmasının hırsızlık olaylarının önüne geçilmesinde yardımcı olacağını ifade etti. Emniyet Müdür Vekili Yahya Et ise, tayininin Mardin'e yapıldığını açıklayarak, bir veda konuşması yaptı. Müdür Vekili Et, Kulu'da hırsızların en kısa zamanda yakalanması için apartman girişlerine kamera takılmasının yararlı olacağına değindi. Toplantıda konuşan İlçe Sağlık Müdürü Rıza Sönmez ise, sağlık konusu ile ilgili olarak kanser, obezite, kalp rahatsızlıkları konularında çalışmalara önem verdiklerini belirtti.
İstişare toplantısı istek ve dileklerin belirtilmesi ile sona erdi.
(ÖK-FM-Y)

05.01.2017 15:36:32 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
&quot;Eğitimde İşbirliği Protokolü&quot;
YEREL

"EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ"
Kaymakam Çelik'ten Başkan Toru'ya ziyaret
YEREL

KAYMAKAM ÇELİK'TEN BAŞKAN TORU'YA ZİYARET
Konya'da pazar yerinin çatısı kar nedeniyle çöktü
YEREL

KONYA'DA PAZAR YERİNİN ÇATISI KAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ
GÜNCELLEME 3 - Konya'da pazar yeri çatısı çöktü
YEREL

GÜNCELLEME 3 - KONYA'DA PAZAR YERİ ÇATISI ÇÖKTÜ
Meram'da 2016 yılında 2 bin 658 nikah kıyıldı
YEREL

MERAM'DA 2016 YILINDA 2 BİN 658 NİKAH KIYILDI
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Beyşehir'de çatılardaki buz ve kütlelerine karşı anonslu uyarı
YEREL

BEYŞEHİR'DE ÇATILARDAKİ BUZ VE KÜTLELERİNE KARŞI ANONSLU UYARI
Seydişehir dünyaya açılıyor
YEREL

SEYDİŞEHİR DÜNYAYA AÇILIYOR
GÜNCELLEME 2 - Konya'da pazar yeri çatısı çöktü
YEREL

GÜNCELLEME 2 - KONYA'DA PAZAR YERİ ÇATISI ÇÖKTÜ
&quot;Arabaşı&quot; Geleneği KOMEK'te yaşatılıyor
YEREL

"ARABAŞI" GELENEĞİ KOMEK'TE YAŞATILIYOR
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
GÜNCELLEME - Konya'da pazar yeri çatısı çöktü
YEREL

GÜNCELLEME - KONYA'DA PAZAR YERİ ÇATISI ÇÖKTÜ
Prof. Dr.Aydın: &quot;Bir metre kar bir yıllık ihtiyacı karşılayabilir&quot;
YEREL

PROF. DR.AYDIN: "BİR METRE KAR BİR YILLIK İHTİYACI KARŞILAYABİLİR"
Arkadaşının açtığı rastgele ateş sonucu öldü
YEREL

ARKADAŞININ AÇTIĞI RASTGELE ATEŞ SONUCU ÖLDÜ
Konya'da pazar yeri çatısı çöktü
YEREL

KONYA'DA PAZAR YERİ ÇATISI ÇÖKTÜ
Tarihi türbelerin ihyası protokolü imzalandı
YEREL

TARİHİ TÜRBELERİN İHYASI PROTOKOLÜ İMZALANDI
Beyşehir'de karla mücadele filosuna takviye
YEREL

BEYŞEHİR'DE KARLA MÜCADELE FİLOSUNA TAKVİYE
Kar suları Akgöl'ü canlandıracak
YEREL

KAR SULARI AKGÖL'Ü CANLANDIRACAK
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Konya'da
YEREL

MİLLİ MOTOSİKLETÇİ KENAN SOFUOĞLU, KONYA'DA
Konya'dan Haleplilere yardım
YEREL

KONYA'DAN HALEPLİLERE YARDIM
Ereğli Belediyesi, 2017 yılının ilk meclis toplantısı yaptı
YEREL

EREĞLİ BELEDİYESİ, 2017 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISI YAPTI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Akşehir'de kar temizleme çalışmaları sürüyor
YEREL

AKŞEHİR'DE KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR