Kulu Kaymakamı Arslan'dan istişare toplantısı

Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, ilçedeki kurum yöneticileri ve muhtarlarla istişare toplantısı yaptı.

Kulu Halk Kütüphanesi'nde yapılan istişare toplantısına, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, İlçe Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, Emniyet Müdür Vekili Yahya Et, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Talayhan, Kulu Müftüsü İbrahim Kacaroğlu, Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirleri ile 46 mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Arslan, Kulu'ya yapılan hizmetlerden, girişimlerde bulunulan organize sanayi, doğal gazın hızlandırılması, borsa kurulması, fen lisesi kazandırılması, yüksek okulun fakülteye çevrilmesi konusunda girişimlere hız verilmesi gerektiğini belirtti.

Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız da, konuşmasında, 2018 yılı itibariyle Kulu'da doğal gazın BOTAŞ tarafından yakılmasının hedeflendiğini, Organize Sanayinin bir kısmının alt yapısının ve yolunun yapılmasına hız verileceğini, Kulu merkez ve mahallelerine güvenli kameraları takılması yönünde girişimlere başlanacağını belirtti. İlçe Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman da, muhtarlardan çevre mahallelerle iletişim konusunda halkın yardımcı olmasını beklediklerini kaydederek, mahalle girişlerine kamera takılmasının hırsızlık olaylarının önüne geçilmesinde yardımcı olacağını ifade etti. Emniyet Müdür Vekili Yahya Et ise, tayininin Mardin'e yapıldığını açıklayarak, bir veda konuşması yaptı. Müdür Vekili Et, Kulu'da hırsızların en kısa zamanda yakalanması için apartman girişlerine kamera takılmasının yararlı olacağına değindi. Toplantıda konuşan İlçe Sağlık Müdürü Rıza Sönmez ise, sağlık konusu ile ilgili olarak kanser, obezite, kalp rahatsızlıkları konularında çalışmalara önem verdiklerini belirtti.

İstişare toplantısı istek ve dileklerin belirtilmesi ile sona erdi.

05.01.2017 15:36:32 TSI

