05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DOKAP, Niksar'da tanıtıldı

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:22
DOKAP, Niksar'da tanıtıldı
DOKAP, Niksar'da tanıtıldı

(Fotoğraflı)

Sedat Özata
TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon'dan oluşan bölge illerinin kalkınmasına hız vermek amacıyla kurulan ve 7 Eylül 2016 tarihinde Tokat'ın da katıldığı DOKAP proje tanıtımı Niksar'da yapıldı.
Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Tokat Valiliği Proje Koordinasyon Birimi Uzmanı İlhan Yarar, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) projesi hakkında bilgiler verdi.
DOKAP idaresinin faaliyet ve çalışmalarını anlatan Yarar, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının görevlerini de anlatarak, "Bölgenin kalkınması için eylem planı hazırlamak, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, bölgede yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek, bölgedeki gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkanlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak, mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, mali ve teknik destek sağlamak, Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır" dedi.
DOKAP eylem planını katılımcılarla paylaşan Yarar, "Turizm ve çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik kalkınma, alt yapı ve kentsel gelişme, sosyal gelişme ve yerel düzeyde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi olmak üzere 5 ana eksen, 20 alt eksen, 128 ana eylem ve 325 alt bilgilerden oluşmaktadır" diye konuştu.
Toplantı katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.
Bilgilendirme toplantısına İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Kamu Kurum ve kuruluşları, özel kuruluşların yöneticileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire müdürleri ve ilgililer katıldı.
(SÖZ-SLH-Y)

05.01.2017 16:26:30 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanması deşifre edildi
YEREL

FETÖ'NÜN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAPILANMASI DEŞİFRE EDİLDİ
Meydan projesinde temel atıldı
YEREL

MEYDAN PROJESİNDE TEMEL ATILDI
FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma
YEREL

FETÖ'NÜN MÜLKİYE YAPILANMASINA YÖNELİK SORUŞTURMA
Tokat'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

TOKAT'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Niksar'da mesleki ve teknik eğitimde işbirliği protokolü imzalandı
YEREL

NİKSAR'DA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Erbaa Belediyesi 600 ağaç dikti
YEREL

ERBAA BELEDİYESİ 600 AĞAÇ DİKTİ
Tokat, Hz. Mevlana'nın sözü ile sosyal medyada gündem oldu
YEREL

TOKAT, HZ. MEVLANA'NIN SÖZÜ İLE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Niksar Atatürk Ortaokulundan polise destek
YEREL

NİKSAR ATATÜRK ORTAOKULUNDAN POLİSE DESTEK