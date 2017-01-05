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Osmaniye'de kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri

- Etkinlikler kapsamında "Osmaniye Şehitlerine Yürüyor" düzenlendi



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında geleneksel olarak düzenlenen "Osmaniye Şehitlerine Yürüyor" programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında il merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Mamure İstasyonuna, Osmaniye Garından içerisinde Osmaniye Valisi Kerem Al, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Belediye Başkanı MHP'li Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi derneklerinin temsilcilerinin de bulunduğu özel tren seferi düzenlendi.

Tren ile Mamure İstasyonuna giderken bir açıklama yapan Osmaniye Valisi Kerem Al, 95 yıl önce tüm yurtta olduğu gibi Osmaniye'de de nice kahramanlıklar yaşandığını ifade ederek, "Bu tür seremonileri, törenleri o günleri anmak, hafızalarda yer almasını sağlamak, yurt vatan ve tarih bilincini sağlamak için bu törenleri yapıyoruz, genç kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın" dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programın devamında Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak şehitler için dua okundu.

Günün anlam ve önemini belirten Türk Kızılay'ı Osmaniye Şube Başkanı İsmet İpek, işgal sırasında Osmaniye'de verilen mücadelelerden bahsetti. Milli mücadele kahramanları hakkında bilgi veren İpek, "Milli mücadelede Mamure İstasyonu'nda yapılan savaşlar sadece Osmaniye için değil, bölge tarihi için de çok önemliydi. Şehitlerimizi yâd etmek için Osmaniyeli Sivil Toplum Kuruluşları olarak, Osmaniye Valiliği ve Osmaniye Belediyesi himayesinde, 10 yıldan beri 'Osmaniye Şehitlerine Yürüyor' programını düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Kerem Al ve protokol üyeleri, üzerinde şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu anıta karanfil bırakarak, dualar okudular.

(KSM-Y)



05.01.2017 17:07:54 TSI

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