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Hedef 40 milyon TL



(Fotoğraflı)



Uğur Arslan

TEKİRDAĞ (İHA) - Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Muzaffer Yaztepe, 2017 yılında hedeflerinin 40 milyon TL sabit kredi plasmanına ulaşmak olduğunu söyledi.

Muzaffer Yaztepe, yaptığı açıklamada, "Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile Halk Bankası kaynaklarından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan işletme kredisinde 2017 yılında kullandırılacak kredilere ilişkin uygulama merkez birliğimizin ve hükümet nezdinde yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nün 26 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe koyduğu uygulaması ile kooperatif kredileri şahıs üst limitlerinin 1 ve 2 risk grubundaki kooperatifler için 150 bin TL, 3,4,5 risk grubundaki kooperatifler için 100 bin TL 6 ve 7 risk grubundaki kooperatifler için 75 bin TL olarak belirlenmiştir" dedi.



"100 bin TL'ye kadar krediye kefalet ediyoruz"

'Bilindiği üzere Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerde hazinece sağlanan reel faize destek oranı yüzde 50 olarak devam etmektedir" diyen Yaztepe, "1 yıla kadar vadeli kredilerde yıllık faiz oranı yüzde 4 ve 2, 3, 4 ve 5 yıla kadar uzun vadeli kredilerde yıllık faiz oranı yüzde 5 olarak belirlenmiş, uygulama bu şekilde devam etmektedir. Kooperatifimizce 2016 yılına devreden kullandırılmış kredi toplamı 19 milyon 496 bin 954 lira 94 kuruş iken 12 aylık dönemde 374 kişiye 21 milyon 256 bin 866 lira ek kredi kullandırma ile 2016 yılında kullandırılan kredi hareketi 40 milyon 726 bin 820 lira 94 kuruş olarak hesaplanmıştır. Kredi kullanan 625 kişi, mevcut üye sayısı 808 kişidir. 2016 yılına devreden sabit plasmanımız 19 milyon 600 bin TL iken, 2016 yılı içinde alınan 10 milyon 400 bin TL ek plasman ile sabit plasmanımızı 30 milyon TL yükselttik. Büyüme oranımız yüzde 50 üzerinde olmuştur. 2017 yılına devreden kullandırılmış kredi toplamımız 29 milyon 991 bin 761 lira 39 kuruş olup, 2017 yılındaki hedefimiz 40 milyon TL sabit kredi plasmanına ulaşmak olacaktır. Kredi üst limitimiz 100 bin TL'ye kadar krediye kefalet ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın istek ve talepleri kooperatifiz yönetim kurulu ve banka yetkililerince en iyi şekilde değerlendirilmektedir" bilgilerine yer verdi.

(UA-MEF-Y)



06.01.2017 10:56:21 TSI

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