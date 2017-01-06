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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

06 Ocak 2017 Cuma, 12:40
Genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı
Genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Kasım Karadağ
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Genç Çiftçi Hibe Destek Programı kapsamında 9 çiftçiye 54 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı.
Düziçi ilçesinde programından yararlanmak üzere 16 büyükbaş, 6 arıcılık ve 1 yarı bodur meyve (kayısı) bahçesi olmak üzere toplam 23 adet proje kabul edildi. Bu projelerden 6 arıcılık ve 1 yarı bodur meyve (kayısı) projesi tamamlandı.
Son olarak Genç Çiftçi Projesinden faydalanmaya hak kazanan 9 çiftçiye 54 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı.
Dağıtım törenine Düziçi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Soner Çerçi, teknik personel ve çiftçiler katıldı.
Ayrıca ilçede tamamlanmayı bekleyen 7 büyükbaş hayvan projesinin ise verilecek olan beldedeki karantinadan dolayı bekletildiği ifade edildi.
(KSM-Y)

06.01.2017 12:44:41 TSI
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