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Genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Genç Çiftçi Hibe Destek Programı kapsamında 9 çiftçiye 54 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Düziçi ilçesinde programından yararlanmak üzere 16 büyükbaş, 6 arıcılık ve 1 yarı bodur meyve (kayısı) bahçesi olmak üzere toplam 23 adet proje kabul edildi. Bu projelerden 6 arıcılık ve 1 yarı bodur meyve (kayısı) projesi tamamlandı.

Son olarak Genç Çiftçi Projesinden faydalanmaya hak kazanan 9 çiftçiye 54 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Dağıtım törenine Düziçi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Soner Çerçi, teknik personel ve çiftçiler katıldı.

Ayrıca ilçede tamamlanmayı bekleyen 7 büyükbaş hayvan projesinin ise verilecek olan beldedeki karantinadan dolayı bekletildiği ifade edildi.

(KSM-Y)



06.01.2017 12:44:41 TSI

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