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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Büyükşehir'den Spor Kulüplerine Malzeme Desteği

06 Ocak 2017 Cuma, 16:04
Büyükşehir'den Spor Kulüplerine Malzeme Desteği
Büyükşehir'den Spor Kulüplerine Malzeme Desteği
- Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla genelinde desteklediği 2016-2017 sezonu basketbol alt yapı takımlarının yöneticileri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla genelinde spora, sporcuya, spor kulüplerine yaptığı destekler devam ediyor. Muğla genelinde spor tesisleri yatırımlarına, spor kulüplerine maddi desteğe, ulaşım desteğine devam eden Büyükşehir Belediyesi 2016-2017 sezonunda Muğla'mızı temsil eden basketbol takımlarına da malzeme desteği sağladı. Muğla'yı mücadele ettikleri kategorilerde en iyi şekilde temsil edeceklerini söyleyen basketbol takımlarının yöneticileri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e Muğla'da spora, sporculara yaptığı destekler için teşekkür ettiler.
Ülkemizde futbolun diğer spor branşlarına göre daha fazla desteklendiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'da futbol dışındaki diğer spor branşlarının gelişmesi için katkı yapmaya çalıştıklarını, sporun gençlere yaşamlarında disiplin, ekip ruhu içerisinde mücadele etme isteği kazandırdığını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Ülkemizin ve Muğlamızın genç nüfusu oldukça fazla. Büyükşehir Belediyesi olarak futbol dışındaki diğer branşlara önem veriyor, özellikle sporun temeli olan atletizm alanında gençlerimizin yetişmesini istiyoruz. Ne kadar çok gencimize farklı dallarda spor yaptırabilirsek Büyükşehir Belediyesi olarak görevimizi yapmış sayılırız. Spor sadece belirli bir alanda başarı kazanmak değil, belirli bir disiplin içerisinde ekip ruhu ile takım olabilmeyi gençlerimize kazandıran, kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkileyen bir alan. Bu nedenle Muğla genelinde spor kulüplerimize, sporcularımıza büyük önem veriyor, onlara yetkilerimiz çerçevesinde destek oluyoruz" dedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum Yarımada SK, Milas Belediye Spor, Fener Ege, Özge Milasspor, Yatağanspor, Datça Belediyespor, Marmaris Gençlikspor, Fethiye Gençlik ve Spor, Fethiyespor, Fethiye Belediyespor, Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kulübü, Ortaca Belediyespor, Fethiye Boğaları, Bodrum Kartalları Spor Kulübü, Bodrum Konyaspor, Bodrum Basketbol Spor Kulübü, Yeşil Marmaris SK, Muğla Ormanspor, Bodrum İhtisas Spor Kulübü, Fethiye Basketbol, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Kulübü, Türdü Ortaokulu Spor Kulübü, olmak üzere toplam 22 kulübe kadın- erkek basketbol takımlarına maç topu, antrenman topu ve top çantası dağıtımı yapıldı.
Muğla'yı 1.ligde temsil eden Muğla Yalıkavakspor Bayan Hentbol takımı da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret ederek kulüplerine yapılan deplâsman giderleri ve malzeme desteği için teşekkür etti.
(BT-İK)

06.01.2017 16:08:34 TSI
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