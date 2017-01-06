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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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SAMULAŞ personeli 2017'ye eğitimle başladı

06 Ocak 2017 Cuma, 17:12
SAMULAŞ personeli 2017'ye eğitimle başladı
SAMULAŞ personeli 2017'ye eğitimle başladı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı Sistem hattının Gar-Tekkeköy arası ikinci etap yapımı kapsamında SAMULAŞ tarafından satın alınan 8 adet yerli tramvayın teknik eğitimleri devam ediyor.
Firmanın teknik ekibince verilen ve SAMULAŞ Bakım-Onarım Müdürlüğü elektrik bakım biriminde görevli teknik personellerin katıldığı eğitim 5 gün sürdü. İlk 2 günü teorik olarak gerçekleşen eğitimin kalan 3 günü ise araç başı uygulama eğitimi olarak gerçekleşti.
Firmanın Elektrik Mühendisleri Turan Özoğuz, Murat Bilek ve Osman Yiğit tarafından gerçekleştirilen eğitim, panorama hafif raylı sistem araçlarına ait, araç içi yardımcı elektrik ve elektronik sistemler, elektrik tesisatı ve yolcu bilgilendirme sistemi ile ilgili arızaların okunması, tespit edilmesi ve arızaları giderme yöntemleri konularını anlatıldı.
(GKH-SLH-Y)

06.01.2017 17:16:07 TSI
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